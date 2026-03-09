БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Кога и как да рефинансираме кредит?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Отговорите в "Лични финанси" със Светозар Костадинов

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
При засиления интерес към купуване на жилище и свързаното с това вземане на заем възниква въпроса, а кога да рефинансираме кредита си. Кои са първите сигнали, че кредитът ни не е вече изгоден и трябва да помислим за рефинансирането му? Отговорите търси Светозар Костадинов в рубриката "Лични финанси".

Няма сигнали и ние трябва да сме активните хора и да следим нашият кредит спрямо новите предложения на банките в момента. Всяка година трябва да прегледаме какви са условията по нашия кредит и какво предлагат банките в момента за нови кредити. През последните 4-5 години останахме с много ниски лихви.

Голямата вълна на рефинансиране мина. Сега българинът рефинансира не чак толкова, за да подобри условията си по заема, а да направи нещо ново. Най-често да вземе допълнителна сума, тъй като видяхме какво се случи с цените на имотите - те нараснаха много и имотите ни вече имат доста повече стойност, отколкото когато сме теглили кредита и много българи в момента рефинансират кредита като увеличават сумата на кредита и теглят 50, 80 до 100 хил. евро, с които правят пълно реновиране, пълен ремонт, смяна на обзавеждането.

Тоест подобряват стандарта на живот подобрявайки имота, който имат. Някои българи правят рефинансиране и увеличават сумата, за да се включват в нов проект, апартамент ново строителство на зелено, който след това ще кредитират, когато сградата достигне акт 16.

Проверявайте за по-добри условия веднъж годишно. Тъй като рефинансирането е скъп процес, направете го при поне един процентен пункт разлика в лихвата. Сравнете оферти от настоящата ви банка и поне още три. Съпоставете по годишния процент на разходите, а не само лихвата, но потърсете съвети и от кредитен консултант.

#рефинансиране #жилищно кредитиране #отпускане на ипотечни кредити #ипотечни кредити #новини в Метрото

