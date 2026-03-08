БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала

У нас
синдикатите против удължителния бюджет финансовата рамка страната превръща заложник тяснопартийни интереси
Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ-СДС ще подкрепят удължаването на Удължителния бюджет, внесено от служебния кабинет. Най-голямата парламентарна група обаче ще гласува "за" предложения от правителството вариант, без допълнителни промени. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също гарантира подкрепа за предложеното от кабинета "Гюров" второ удължаване на бюджета и дори прогнозира, че може да бъде приет на две четения още следващата седмица. Двете групи, заявили подкрепа, на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, обаче разполагат с общо 102 народни представители.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: "Премиерът Гюров и неговият финансов министър трябва да си обезпечат всички други партии, защото друга системна партия не виждам в този парламент, която да постави интересите на държавата, на българите, над партийния интерес. Защото няма сила, която да може да ме убеди, че ние сме длъжни да подкрепим на тези превъзнесли се хора бюджет, удължителен, за да работят нормално, ако се инатим."

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Ние ясно сме заявили подкрепа за удължителния закон за бюджета. Не че това е нещо сложно. Той е четири параграфа, четири абзаца, които пишат – датата от 31 март се променя до приемането на нов бюджет, така че да няма прекъсвания. По механизма SAFE парите за отбрана от Европейския съюз се дава право на служебния кабинет да подпише договора с Европейската комисия, който след това подлежи на ратификация от вече следващия парламент след изборите. И още един-два технически параграфа, които в общи линии няма нищо спорно по тях и аз не виждам защо това даже е тема на разговор."

Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ
Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток
Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток
Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в дигитални активи Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в дигитални активи
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
По света
