ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала

Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ-СДС ще подкрепят удължаването на Удължителния бюджет, внесено от служебния кабинет. Най-голямата парламентарна група обаче ще гласува "за" предложения от правителството вариант, без допълнителни промени. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също гарантира подкрепа за предложеното от кабинета "Гюров" второ удължаване на бюджета и дори прогнозира, че може да бъде приет на две четения още следващата седмица. Двете групи, заявили подкрепа, на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, обаче разполагат с общо 102 народни представители.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: "Премиерът Гюров и неговият финансов министър трябва да си обезпечат всички други партии, защото друга системна партия не виждам в този парламент, която да постави интересите на държавата, на българите, над партийния интерес. Защото няма сила, която да може да ме убеди, че ние сме длъжни да подкрепим на тези превъзнесли се хора бюджет, удължителен, за да работят нормално, ако се инатим."

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Ние ясно сме заявили подкрепа за удължителния закон за бюджета. Не че това е нещо сложно. Той е четири параграфа, четири абзаца, които пишат – датата от 31 март се променя до приемането на нов бюджет, така че да няма прекъсвания. По механизма SAFE парите за отбрана от Европейския съюз се дава право на служебния кабинет да подпише договора с Европейската комисия, който след това подлежи на ратификация от вече следващия парламент след изборите. И още един-два технически параграфа, които в общи линии няма нищо спорно по тях и аз не виждам защо това даже е тема на разговор."