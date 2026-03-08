Рая Димитрова в предаването "Аз съм"

Рая Димитрова е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Тя е на 17 години и тренира лека атлетика в Спортен клуб „Свети Георги“.

„Влязох в залата за първи път в четвърти клас. Преди около 6 години, случи се така, че учителката ми по физическо ме хареса, понеже избягах един норматив и ми каза, че ме взима да тренирам. Тя ме откри и оттогава започнах да тренирам. Моят баща е бил лекоатлет също и винаги съм била много бърза, тренирала съм и други спортове преди това, но никога сериозно. Усетих тръпка към леката атлетика, когато след месец тренировки отидох на първия ми турнир и спечелих. Оттам вече ми хареса много“, разказва талантливата състезателка.

„Първият ми медал дойде от този турнир. Пазя си го, тогава спечелих първите ми 50 лева от състезанието. Не си спомням за какво ги похарчих, може би за блуза“, върна се назад във времето тя.

„При първата ми треньорка в лицето на Силвия Гиневска бях няколко години. Много добре се развиваха нещата, с нея отидох на първото ми международно състезание в Бърно на детските атлетически игри, но първата година останах четвърта на 60 метра и много се разочаровах. През следващата година вече бях решена, че ще отида и ще взема медала. Отидох, станах първа и на 60 метра, и на 150 м. На последната дисциплина поставих рекорд. С нея се разбирахме много, ходихме по лагери, но след известно време се преместих при друг треньор. В началото започнах да участвам на първенствата до 14-годишна възраст, които са трибои – 60 метра, дълъг скок и 600 м. Спринтът ми се отдаваше, но другите две дисциплини бяха много трудни. В скока не можех да си уцелвам разбега, а на 600 м. ми беше много тежко. Повръщах след всяко едно състезание, но спортът, които събирах от спринта, стигаха да се добера до медалите“, каза спринтьорката.

Лекоатлетката говори повече за спринтовете.

„Още от началото знаех, че спринтът е моето нещо, не съм много издръжлива, така че винаги е било спринт. Любимият ми медал е този от Бърно, където станах първа на първото ми състезание. Сегашният ми медал също заради постижението, което направих“, сподели Димитрова.

