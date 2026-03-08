БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

Олимпийският шампион Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Други спортове
Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа по БНТ 1!

карлос насар нямам намерение подписвам договора докато стефан ботев федерацията
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В предаването "Арена спорт" ще видите:

Спортист №1 на България Карлос Насар ще се включи на живо от високопланинската база в Белмекен.

В студиото ще гостува и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, с когото ще говорим за развитието на спорта у нас и как ще подпомогне държавата Малена Замфирова след инцидента.

Биатлонистът Георги Джоргов ще коментира историческото си представяне на световното първенство за младежи и ще разкаже повече за условията за подготовка в България.

Ще ви срещнем и с лекоатлета Христо Илиев, чиито рекорди показват, че той има място сред най-добрите в световния елит.

В празничния 8 март ще ви разкажем и една специална история – среща с Мая Николова, майка на волейболните национали Симеон и Александър Николов.

Ще си припомним и за легендата на българския футбол Джони Велинов.

Всички тези теми и още гледайте в "Арена спорт" в неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

#Карлос Насар #Арена спорт

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Спортни предавания

Рая Димитрова в предаването "Аз съм"
Рая Димитрова в предаването "Аз съм"
Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.03.2026 г., 12:25 ч.
Полина Енчева в предаването "Аз съм" Полина Енчева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 06.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч.

