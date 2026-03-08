БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток

Диана Симеонова
Азия
От Пекин са предпазливи преди визитата на Доналд Тръмп

управлява иран иранците страха надеждата
Китайският външен министър Ван И призова за незабавно спиране на военните действия в Близкия Изток.

Разрастването на конфликта застрашава енергийните доставки за азиатския икономически гигант и растящите инвестиции на Китай в Близкия Изток. Според анализатори, обаче Пекин няма да предприеме нищо повече от осъдителни изказвания и е малко вероятно да окаже военна подкрепа на стратегическия си партньор Техеран. Особено след като получава почти 60% от петрола си от страните в Персийския залив, които Иран в момента бомбардира. Китай няма да рискува и конфронтация с Вашингтон преди планираната визита в края на месеца на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Ван И, външен министър на Китай: "Историята на Близкия изток показва на света отново и отново, че силата не е решение, а въоръжените конфликти само засилват омразата и пораждат нови кризи. Китай отново призовава за незабавно прекратяване на военните операции, за да се избегне спираловидна ескалация на ситуацията и да се предотврати разрастването на конфликта."

#конфликта в Близкия изток #Китай #Иран

Взрив в посолството на САЩ в Осло
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран избира нов лидер до часове?
Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима души са загинали
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Американският президент: Куба е готова за сделка
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
По света
