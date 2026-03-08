Китай призова за край на конфликта в Близкия изток

Китайският външен министър Ван И призова за незабавно спиране на военните действия в Близкия Изток.



Разрастването на конфликта застрашава енергийните доставки за азиатския икономически гигант и растящите инвестиции на Китай в Близкия Изток. Според анализатори, обаче Пекин няма да предприеме нищо повече от осъдителни изказвания и е малко вероятно да окаже военна подкрепа на стратегическия си партньор Техеран. Особено след като получава почти 60% от петрола си от страните в Персийския залив, които Иран в момента бомбардира. Китай няма да рискува и конфронтация с Вашингтон преди планираната визита в края на месеца на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Ван И, външен министър на Китай: "Историята на Близкия изток показва на света отново и отново, че силата не е решение, а въоръжените конфликти само засилват омразата и пораждат нови кризи. Китай отново призовава за незабавно прекратяване на военните операции, за да се избегне спираловидна ескалация на ситуацията и да се предотврати разрастването на конфликта."