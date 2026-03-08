Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници

Все още има наши сънародници от Близкия изток, които не успяват да се приберат в България. Снощи още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния авиопревозвач. Организацията за евакуация беше на две туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво.

Елена заминала за Дубай на 25 февруари с още петима души. Трябвало да се приберат в началото на март.

Елена Вълкова: "На 2 март ние имахме полет, който го отмениха, след което ние си резервирахме друг полет на 11 март, който също беше отменен и оттам ние започнахме да звъним по всички кризисни центрове, да пращаме имейли, попълнихме евакуационната бланка."

От Кризисния център им давали противоречива информация.

Елена Вълкова: "Много от хората не ги качват по самолетите и последно вече снощи, когато аз звъннах, те ми казаха: Госпожо, в крайна сметка, ние нямаме повече полети за евакуация. По новнините се говори всички хора се извозват, прави се всичко възможно, а с нас абсолютно никой не се е свързал до момента.

Заедно с Елена е блокирана и 70-годишната й майка, която е останала без лекарства.

Елена Вълкова: "Мен повече ме дразни това, което правят властите в случая, защото всички бяхме свидетели на един полет, на който се прибраха доста известни личности, а на нас билетите буквално ни бяха анулирани за една и съща дата."

Късно снощи полет със 180 пътници пристигна от Дубай в София. Самолетът е организиран от две туристически компании и по план минава през Египет.

Стоян Данаилов, представител на туристическа агенция: "Малко техническо закъснение имаше в Хургада, трябваше да презаредим."

Част от пътниците пристигнаха недоволни.

"Възмутена съм от всички. Ние вчера колко телефонни разговори, колко обаждания, Бермудския триъгълник."

Пътниците споделиха, че не са били уплашени.

"Чувахме, но цялата обстановка беше доста спокойна."



"Първите два-три дни имаше лека паника, притеснение. Това е нормално, хората не са свикнали с това, което се случва в небето." Стоян Данаилов, представител на туристическа агенция: "Мисля, че туристите не усетиха някаква заплаха, не беше толкова страшно."

От Външното ни министерство посочват, че туроператорите имат ангажимент към прибирането на клиентите си, а Кризисният щаб приоритетно ще евакуира българи от Кувейт, Катар и Бахрейн.

По темата работиха Цанка Николова и Альоша Шаламанов.