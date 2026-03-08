БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Запази

Снощи още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния авиопревозвач

продължава евакуацията български граждани зоната конфликта близкия изток
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Все още има наши сънародници от Близкия изток, които не успяват да се приберат в България. Снощи още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния авиопревозвач. Организацията за евакуация беше на две туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво.

Елена заминала за Дубай на 25 февруари с още петима души. Трябвало да се приберат в началото на март.

Елена Вълкова: "На 2 март ние имахме полет, който го отмениха, след което ние си резервирахме друг полет на 11 март, който също беше отменен и оттам ние започнахме да звъним по всички кризисни центрове, да пращаме имейли, попълнихме евакуационната бланка."

От Кризисния център им давали противоречива информация.

Елена Вълкова: "Много от хората не ги качват по самолетите и последно вече снощи, когато аз звъннах, те ми казаха: Госпожо, в крайна сметка, ние нямаме повече полети за евакуация. По новнините се говори всички хора се извозват, прави се всичко възможно, а с нас абсолютно никой не се е свързал до момента.

Заедно с Елена е блокирана и 70-годишната й майка, която е останала без лекарства.

Елена Вълкова: "Мен повече ме дразни това, което правят властите в случая, защото всички бяхме свидетели на един полет, на който се прибраха доста известни личности, а на нас билетите буквално ни бяха анулирани за една и съща дата."

Късно снощи полет със 180 пътници пристигна от Дубай в София. Самолетът е организиран от две туристически компании и по план минава през Египет.

Стоян Данаилов, представител на туристическа агенция: "Малко техническо закъснение имаше в Хургада, трябваше да презаредим."

Част от пътниците пристигнаха недоволни.

"Възмутена съм от всички. Ние вчера колко телефонни разговори, колко обаждания, Бермудския триъгълник."

Пътниците споделиха, че не са били уплашени.

"Чувахме, но цялата обстановка беше доста спокойна."

"Първите два-три дни имаше лека паника, притеснение. Това е нормално, хората не са свикнали с това, което се случва в небето."

Стоян Данаилов, представител на туристическа агенция: "Мисля, че туристите не усетиха някаква заплаха, не беше толкова страшно."

От Външното ни министерство посочват, че туроператорите имат ангажимент към прибирането на клиентите си, а Кризисният щаб приоритетно ще евакуира българи от Кувейт, Катар и Бахрейн.

По темата работиха Цанка Николова и Альоша Шаламанов.

#евакуиране на българи #Близък изток #полети

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ