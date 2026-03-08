БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма риск за доставките на горива, увери той

Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Слушай новината

Служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите още следващата седмица да приемат закона за удължителния бюджет поне на първо четене, защото ако това не стане до 31 март държавата няма да може да се разплаща и дори изборите няма да могат да бъдат финансирани. Клисурски каза още, че към момента няма рискове за доставките на горива към страната. Като регистрираното увеличение за седмица е между 5 и 9 евроцента на литър. Коментира и смяната на шефа на приходната ни агенция.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Назначаваме за изпълнителен директор на НАП най-дългогодишния заместник изпълнителен директор на НАП Милена Кръстанова, така че запазваме изцяло професионалната работа на НАП и целият екип всъщност от заместник изпълнителни директори. В крайна сметка право на служебния кабинет е да назначи хора, на които имам доверие.

БНТ:Във вторник ви викат депутатите на извънредно заседание за състоянието на „Лукойл“ и цените на горивата. Какво ще им кажете?

За момента няма риск за прекомерни увеличения на цените на бензина и на дизела в България. Доставките на суров петрол са осигурени през Черно море, така че на този етап българите не трябва да се притесняват.

Между 5 и 9 евроцента на литър в момента е увеличението на горивата, което аз лично виждам в сравнение с миналата седмица. Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, колегите от НАП също ще са на терен, ще извършват проверки, така че да няма спекулативни увеличения."

