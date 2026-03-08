Никола Цолов: Не съм се съмнявал, че този момент ще дойде

Никола Цолов не скри радостта си след своя първи и исторически триумф във Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг откри сезона по най-добрия начин, превръщайки се в първия българин с подобно постижение. Българският лъв бе над всички в основното състезание на Гран при на Австралия в Мелбърн.

На официалната пресконференция Цолов разкри, че е бил уверен в своите възможности.

“Състезанието беше малко объркано, но знаех това от самото начало. Успях да загрея гумите си доста добре, особено за старта, който беше наистина силен, и така успях да се изкача на няколко позиции. След първата обиколка, когато бях трети, си помислих - Добре, просто ще остана отзад и ще опитам да видя как ще се развие състезанието и какво ще се случи по-късно със стратегията, но очевидно двамата Родени много искаха да останат напред и да се изпречат един на друг, така че ги оставих да си правят каквото искат, което завърши с инцидент. Опитах се да го избегна, бях малко притеснен, че може да ме извадят и от пътя, но след като поех лидерството, се почувствах уверен и просто управлявах собственото си темпо”, започна той.

Родният пилот говори и за това как се чувства, превръщайки се в първия от България с триумф във Формула 2.

„Много съм горд. Мислех си за това преди началото на сезона. Не съм се и съмнявал, че този момент ще дойде, но е страхотно да го постигна още в първия кръг – нещо, за което не съм мечтал. Австралия не е била много мила с мен, когато говорим за състезания, макар че е една от любимите ми страни, но успях да разваля проклятието.“

„Не съм си мислил, че ще водя в класирането след първия кръг. По-скоро исках да прогресирам през годината, но е добре да поема лидерството, защото сега мога просто да се съсредоточа върху постоянните финиширания и да запазя спокойствие в състезанията. Нямам никого пред себе си, когото да настигам. Очевидно е, че шампионата ще бъде колеблив. Това е обичайно, но колкото по-постоянен си, гледайки миналата година, толкова по-добър ще се представяш, така че това ще бъде моята цел“, каза още Българският лъв.

„Предполагам, че сме добро поколение, което се развива със сигурност. Никога не съм се съмнявал, че ще споделя подиум с Рафа, особено защото и двата отбора се бореха за шампионата миналата година. От друга страна, Лорънс... бях доста впечатлен да го видя на подиума. Всъщност нямах никаква представа, докато не погледнах назад след празненството си и не видях TRIDENT, така че съм доста щастлив за него. Бяхме съотборници и във Формула 3. Мисля, че се надявам да продължим по този начин и да продължим борбата си с Рафа за шампионата, както миналата година, защото беше вълнуващо“, завърши Цолов, говорейки за останалите двама, които се качиха на подиума в Мелбърн – Рафаел Камара и Лорънс ван Хупен.