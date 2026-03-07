Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха

Световният шампион в биатлона от младежкото първенство в Арбер, Георги Джоргов, призна, че ранното падане в масовия старт почти го е оставило без очаквания.

Талантливият състезател говори за емоциите от надпреварата в интервю за БНТ.

"Особено след това падане, веднага след старта, там като стана това спречкване между мен и французина, очакванията ми спаднаха драстично. За какъвто и да е медал или по-предно класиране", сподели той.

Постепенно обаче и със само една грешка на първия легнал, Георги се изкачи до трета позиция преди последната стрелба.

"Тъкмо като влизах на рубежа, те приключваха със своите стрелби и видях, че латвиецът допусна три грешки, другото момче допусна две. Някак си успях да се изключа и да направя всичко както си му е редът, да изляза с чиста стрелба и това да ме изведе напред", допълни биатлонистът.

Повече Джоргов не погледна назад и пресече финала като победител, носейки исторически първи златен медал за България от световно първенство в биатлона.

Днес той заедно с Георги Наумов, Веселин Белчински и Николай Николов бяха част от мъжката щафета до 21 години, завършила на 11-о място. Титлата е за отбора на Франция.

Вижте цялото интервю във видеото.