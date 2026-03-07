БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранците между страха и надеждата - кой управлява...
Чете се за: 14:12 мин.
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Въпреки падане, биатлонистът спечели надпреварата на 12 км при юношите до 19 години на световното първенство за младежи.

георги джоргов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Световният шампион в биатлона от младежкото първенство в Арбер, Георги Джоргов, призна, че ранното падане в масовия старт почти го е оставило без очаквания.

Талантливият състезател говори за емоциите от надпреварата в интервю за БНТ.

"Особено след това падане, веднага след старта, там като стана това спречкване между мен и французина, очакванията ми спаднаха драстично. За какъвто и да е медал или по-предно класиране", сподели той.

Постепенно обаче и със само една грешка на първия легнал, Георги се изкачи до трета позиция преди последната стрелба.

"Тъкмо като влизах на рубежа, те приключваха със своите стрелби и видях, че латвиецът допусна три грешки, другото момче допусна две. Някак си успях да се изключа и да направя всичко както си му е редът, да изляза с чиста стрелба и това да ме изведе напред", допълни биатлонистът.

Повече Джоргов не погледна назад и пресече финала като победител, носейки исторически първи златен медал за България от световно първенство в биатлона.

Днес той заедно с Георги Наумов, Веселин Белчински и Николай Николов бяха част от мъжката щафета до 21 години, завършила на 11-о място. Титлата е за отбора на Франция.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното...
Чете се за: 02:32 мин.
#Георги Джоргов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
2
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
3
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
4
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки
5
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
6
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Зимни

Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти
Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти
Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти
Чете се за: 02:20 мин.
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти
Чете се за: 00:45 мин.
България завърши на 11-о място в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон България завърши на 11-о място в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон
Чете се за: 01:42 мин.
Лора Христова завърши 29-а в масовия старт в Контиолахти, победата е за Жулия Симон Лора Христова завърши 29-а в масовия старт в Контиолахти, победата е за Жулия Симон
Чете се за: 02:05 мин.
Малена, всички сме с теб! Малена, всички сме с теб!
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Чете се за: 14:12 мин.
Близък изток
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Избрано
8132 деца у нас растат без родителска грижа 8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ