Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти

Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание на голямата шанца в Лахти (Финландия), кръг от Световната купа по ски скокове.

Българинът направи скок от 118.0 метра и получи 125.0 точки, което му отреди 28-о място.

Първите 50 ще участват в основното състезание в 18:00 часа българско време..

В петък в Лахти Зографски се нареди трети и се качи на подиума в старт от Световната купа за пръв път в кариерата си.

Най-добър опит в квалификациите направи Рьою Кобаяши (Япония). Той получи 146.7 точки след скок от 126.0 метра.