КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:20 мин.
тръмп наистина пука дали иран играе световното първенство футбол
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес, и добави, че страната вече е „жестоко опустошена“ след американските и израелските атаки, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп отбеляза, че иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано се е извинил на страните в Залива и на други места, за извършените удари на тяхна територия.

„Това извинение беше отправено заради безмилостните американски и израелски атаки“, написа Тръмп и обвини Иран, че се опитва да „превземе и управлява Близкия изток“.

„Иран повече няма да бъде „хулигана на Близкия изток“, а вместо това ще бъде „губещия в Близкия изток“, ще бъде така за много десетилетия, докато не се предадат или, по-вероятно, напълно „рухнат“, добави той.

Американският президент каза още, че още ирански високопоставени лица ще станат цел на атаките.



#кризата в Близкия изток #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

