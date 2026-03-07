БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завърши на 11-о място в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон

Биатлон
Световната титла е за Франция.

биатлон
Франция спечели златото в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон в Арбер, Германия.

"Сините" завоюваха титлата за първи път след 2022 г. Французите бяха безапелационни и завършиха за 1:21:13.9 ч. Среброто успя да извоюва квартетът на Норвегия, който финишира на близо две минути след шампионите. Носителите на бронзовите медали бяха определени в битка между последните постове на Италия и Словакия. В крайна сметка италианците се качиха на подиума, изпреварвайки с 11 стотни словаците. Топ 5 затвори съставът на Германия.

Българската щафета завърши на 11-а позиция на 7:47.5 минути след Франция, след фотофиниш на Георги Джоргов и съперника му от Швеция. Квартетът ни направи 5 наказателни обиколки и използва 17 допълнителни патрона.

Утре 8 март, световното първенство завършва с щафетите 3х6 км за девойки до 19 г. и 4х6 км за девойки до 21 г., които ще бъдат излъчени пряко отново по БНТ 3.

България приключи участието си в Арбер. Най-голяма радост ни донесе Георги Джоргов, който стартира кампанията си с бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра. Вчера той спечели и исторически първи златен медал от световно първенство за България в биатлона, триумфирайки в масовия старт.

Рая Аджамова се представи най-добре от българките при девойките до 19 г. Тя завърши на четвърто място в спринта на 6 км.

