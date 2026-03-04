БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Рая Аджамова завърши четвърта в спринта на 6 км на световното по биатлон

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българката направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката.

Световно първенство по биатлон до 21 г.
Снимка: БТА
Българската биатлонистка Рая Аджамова завърши на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на световното първенство в германския зимен център Арбер.

Аджамова направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката Михаела Стракова (Словакия), която също стреля без грешка и измина трасето за 17:04.5 минути.

Останалите българки са съответно Никол Кленовска 26-а с две грешки, Десислава Минчева - 75-а също с две и Никол Петкова - 82-а с пет. Общо участваха 114 биатлонистки.

В спринта на 7.5 км при девойките до 21 години Биляна Чавдарова е 43-а с една пропусната мишена, веднага след нея, 44-а се нареди Ирина Георгиева с две.

Утре е почивен ден на шампионата.

Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3 и на нашия сайт.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Шампионатът започна на 28 февруари. Проследете го по традиция по...
Чете се за: 02:47 мин.
Спортни новини 04.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.03.2026 г., 20:50 ч.
Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната
Чете се за: 01:47 мин.
Сребро за България на европейското по спортна стрелба с пневматично оръжие Сребро за България на европейското по спортна стрелба с пневматично оръжие
Чете се за: 00:57 мин.
Победоносен старт за сестри Стоеви в Бирмингам Победоносен старт за сестри Стоеви в Бирмингам
Чете се за: 00:52 мин.
Симеон Сакскобурготски пожела успеха на състезателите по адаптирана физическа активност Симеон Сакскобурготски пожела успеха на състезателите по адаптирана физическа активност
Чете се за: 01:00 мин.
Сезонът за Мануел Фелер приключи Сезонът за Мануел Фелер приключи
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
