Отборите на Шумен по баскетбол и хандбал се завръщат в своята зала

Отборите по баскетбол Шумен и по хандбал Шумен 61 ще играят отново домакинските си мачове в „Арена Шумен“, след като е подменена настилката в залата, съобщават от двата клуба.

Шумен ще срещне Черно море Тича в зала „Арена Шумен“ тази вечер от 19:00 часа в мач от 22-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ), който е последен от второто завъртане в шампионата. След този кръг отборите в НБЛ се разделят на две групи, като Шумен ще е във втората със съставите, класирали се след шесто място, информираха на официалната си фейсбук страница от клуба.

Хандбалният вицешампион на България Шумен 61 се завръща в залата, в която получава най-силна подкрепа от верните си фенове. На 7 март, от 16:00 часа, селекцията на Никола Карастоянов и Костадин Семерджиев за първи път ще играе пред собствена публика след ремонта на съоръжението, срещу отбора на Добруджа, в четвъртфинален двубой от Купата на България по хандбал. Това съобщиха днес от пресслужбата на клуба.

Оттам припомниха,, че Шумен 61 стигна да четвъртфиналите на турнира след победа над Пирин 64 с 28:25 (12:7). Другите четвъртфинални двойки са Беласица – Спартак (Варна), Фрегата – Осъм и Левски – „Локомотив” (Горна Оряховица).