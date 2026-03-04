БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трета поредна победа за Лос Анджелис Лейкърс

Отново силен мач за Лука Дончич.

Лука Дончич
Снимка: БТА
Слушай новината

Трета поредна победа записа Лос Анджелис Лейкърс, след като тимът от Калифорния се наложи със 110:101 над Ню Орлиънс Пеликанс в пореден двубой от редовния сезон на Национална баскетболна асоциация.

„Пеликаните“ изглеждаха по-близо до успеха, след като дръпнаха с осем точки в средата на последната четвърт, но домакините реагираха хладнокръвно. В ключовите моменти Маркъс Смарт и Лука Дончич реализираха решителни тройки, които наклониха везните. Словенецът приключи с 27 точки, 10 борби и 7 асистенции, но получи 14-ото си техническо нарушение за сезона и е само на две от автоматично наказание. ЛеБрон Джеймс добави 21 точки, 7 борби и 7 асистенции, а Остин Рийвс се отчете с 15 точки. Лейкърс вече са с баланс 37-24 и се утвърждават на шестата позиция на Запад.

В друг интригуващ сблъсък Кливланд Кавалиърс надви лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 113:109. Това се случи без контузения Донован Мичъл, но тимът от Охайо показа характер и си върна за загубата след продължение през уикенда. Кливланд затвърди четвъртото си място на Изток (39-24), докато Детройт остава начело с 45-15.

Антъни Едуардс избухна с 41 точки при успеха на Минесота Тимбъруулвс срещу Мемфис Гризлис със 117:110. „Вълците“ записаха четвърта поредна победа и се изкачиха до четвъртата позиция на Запад.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър спечели визитата си на Чикаго Булс със 116:108, въпреки отсъствието на Шей Гилджъс-Алекзандър. „Гръмотевиците“ са с впечатляващ баланс 48-15 и запазват комфортна преднина на върха в Западната конференция.

Убедителен успех записа и Сан Антонио Спърс – 131:91 над Филаделфия 76ърс, докато Ню Йорк Никс се наложи като гост на Торонто Раптърс със 111:95 след силна игра на Джейлън Брънсън и Карл-Антъни Таунс.

#НБА 2025/2026 #Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

