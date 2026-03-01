БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лука Дончич отбеляза 27-ия си рожден ден с 26 точки за успеха на Лейкърс над Голдън Стейт в НБА

Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
лука дончич отбеляза рожден ден точки успеха лейкърс голдън стейт нба
Лука Дончич отпразнува 27-ия си рожден ден с 26 точки, 6 борби и 8 асистенции, за да поведе Лос Анджелис Лейкърс към победата над Голдън Стейт със 129:101 като гости в Сан Франциско в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Лейкърс прекъснаха серията си от три поредни загуби, но поведоха в началните минути срещу Уориърс и не изпуснаха лидерството си. ЛеБрон Джеймс завърши с 22 точки, 7 борби и 9 асистенции.

Само един баскетболист на Голдън Стейт отбеляза повече от 12 точки – Ги Сантос, който се отчете с 14, а 12 добави Моузес Мууди.

Брандън Милър реализира 26 точки за успеха на Шарлът над Портланд със 109:93 в друга среща от вечерта в НБА. Коби Уайт, който пристигна от тима на Чикаго, дебютира на домакински терен и отбеляза 20 точки – по 10 в двете полувремена. За Портланд Джу Холидей вкара 25 точки.

Маями се наложи при домакинството си на тима на Хюстън със 115:105 след „дабъл-дабъл“ на Бам Адебайо, който записа 24 точки и 11 борби. Андрю Уигинс беше ударен от центъра Хокетс Алперен Шенгюн с лакът и се нуждаеше от шевове на бузата в хода на мача, като впоследствие завърши с 12 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Кевин Дюрант реализира 32 точки и подаде 8 асистенции за Хюстън.

В другите два двубоя от вечерта Торонто надделя при гостуването си на Вашингтон със 134:125, след като Имануел Куикли се отчете с 27 точки и 11 асистенции, а Брандън Инграм добави 24 точки, докато отборът на Ню Орлиънс победи като гост Юта със 115:105.

Садик Бей отбеляза 24 точки за втория успех над Юта за последните три дни.

#НБА 2025/2026 #Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

