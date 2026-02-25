БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Келтите" постигнаха четвърта поредна победа отвъд океана.

Бостън подчини Финикс в НБА
Снимка: БТА
Слушай новината

Бостън Селтикс спечели гостуването си на Финикс Сънс с 97:81 в мач от Националната баскетболна асоциация (НБА). Играейки без голямата си звезда този сезон Джейлън Браун, „келтите“ триумфираха в четвърти пореден двубой и за девети път в последните десет срещи. Така тимът на Джо Мазула се доближи на четири победи от водача в Източната конференция Детройт Пистънс и има баланс от 38-19. Сънс са седми на Запад с баланс 33-26 и са на само победа от местата за директно участие в плейофите.

В отсъствието на Джейлън Браун, Дерик Уайт се изяви като лидер за Бостън с 22 точки и по 8 борби и асистенции. Сам Хаузер вкара 4 тройки и общо 16 точки, Немиаш Кета се отчете с дабъл-дабъл от 14 точки и 13 борби, а Бейлър Шайърман добави по 11 точки и борби.

За „слънцата“, чиито две големи звезди - Девин Букър и Дилън Брукс са извън игра с контузии, Колин Гилеспи вкара 15 точки, Грейсън Алън се включи от пейката с 14, Джейлън Грийн отбеляза 13, а Райън Дън добави 10.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър надделя над Торонто Раптърс със 116:107 като гост в друг мач от вечерта. Кейсън Уолъс изравни най-доброто си постижение в кариерата с 27 точки, а Айзея Джо вкара 22 за борещия се с контузии отбор на „гръмотевиците“. С този успех те подобриха своя баланс на 45-14 и са едноличен лидер в Западната конференция, докато Раптърс заемат петото място на Изток с 34-24.

Алекс Карузо добави 16 точки за Тъндър, Лугуенц Дорт се отчете с 15, а Айзея Хартенщайн допринесе с 11 точки и 9 борби.

За Торонто Ар Джей Барет отбеляза 21 точки и 8 борби, Иманюъл Куикли и Джа'Коби Уотлър добавиха по 17, а Брандън Инграм и Скоти Барнс завърши с 15.

Орландо Меджик се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 110:109 като гост. Уендел Картър Джуниър вкара кош при 6,7 оставащи секунди, който се оказа печеливш за тима от Флорида, донасяйки 31-вата победа за тима на Джамал Моузли срещу 26 поражения, като така запазиха седмото си място в класирането на Източната конференция. Лейкърс са с баланс 34-23 и се смъкнаха на шестата позиция на Запад след четири загуби в последните шест двубоя.

Паоло Банкеро беше най-резултатен в мача, отбелязвайки 36 точки и 10 борби за Меджик, Дезмънд Бейн добави 22 точки, а Уендел Картър Джуниър завърши с 20 точки и 11 борби.

За „езерняците“ Лука Дончич записа 22 точки, 15 асистенции и 9 борби, ЛеБрон Джеймс и Деандре Ейтън се отчетоха с по 21 точки, към които вторият добави 13 борби, а Остин Рийвс отбеляза 18 точки.

Кливланд Кавалиърс победи Ню Йорк Никс със 109:94 след силно второ полувреме у дома. Донован Мичъл отбеляза 23 точки, а Джеймс Хардън допринесе с 20 за осмата победа в последните девет срещи на Кливланд. Джарет Алън добави 19 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Кавалиърс подобриха баланса си на 37-22.

За Никс, които заемат третата позиция в Източната конференция с баланс 37-22, Джейлън Брънсън отбеляза 20 точки, Микал Бриджис добави 18, а Карл-Антъни Таунс се отчете с 14.

Шарлът Хорнетс постигна убедителен успех срещу Чикаго Булс със 131:99 като гост. Хорнетс стреляха при 51,6-процентова успеваемост от игра и вкараха 25 от 57 опита от тройката, печелейки осмо поредно гостуване. „Биковете“ загубиха за десети пореден път, което е най-голямата им подобна серия от януари 2019 година.

Брандън Милър поведе Шарлът с 23 точки, Кон Кнюпел вкара 21 точки, а Майлс Бриджис и ЛаМело Бол добавиха по 16.

За Чикаго Матас Бузелис беше най-резултатен с 32 точки, а Гершон Ябуселе и Патрик Уилямс отбелязаха по 11.

Филаделфия 76ърс надигра Индиана Пейсърс със 135:114 в гостуване срещу последния в класирането на Източната конференция. Джоел Ембийд се завърна в състава на Сиксърс след пет пропуснати двубоя и веднага повлия на играта, допринасяйки с 27 точки за успеха на тима си. Тайрийз Макси беше най-добър в мача с 32 точки, 9 борби и 8 асистенции, Ви Джей Еджкомб се отчете с 23 точки и 7 борби, а Куентин Граймс записа 15.

За Индиана Андрю Нембхард и Майка Потър отбелязаха по 23 точки, а Куентън Джаксън добави 15, включвайки се от пейката.

