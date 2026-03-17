Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент. ПП-ДБ утвърди листите си часове преди финалния срок за регистрация. В 17.00 ч. изтече срокът, в който партиите трябваше да регистрират листите си за предстоящия вот през април. Вече са ясни имената на кандидатите, за които ще гласуваме.

Кой срещу кого - вече са ясни имената на кандидат-депутатите. По традицията голямата лидерска битка ще бъде в София.

В 25 МИР сили ще премерят двама генерали. Един срещу друг ще се изправят президентът от 2017 до 2026 г. Румен Радев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Срещу тях в надпреварата се впуска и бивш силов министър - Бойко Рашков от ПП-ДБ. ДПС залагат на Андрей Георгиев. Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е водач на листата на партията.

БСП залагат на едно от младите си лица и настоящ депутат Атанас Атанасов. Лидерите на ИТН, МЕЧ и "Величие" - съответно Слави Трифонов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов, също се включват в тази битка.

В 24 МИР София един срещу друг се изправят финансистът Стефан Белчев от "Прогресивна България" срещу едно от знаковите лица на ГЕРБ - Делян Добрев. ПП-ДБ залагат на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. Адвокат Петър Петров е водач на листата на "Възраждане", а председателят на БСП Крум Зарков също води листата в този район.

В 23 МИР София юристът Михаела Доцова повежда листата на "Прогресивна България", Томислав Дончев на ГЕРБ-СДС, а експремиерът Николай Денков на ПП-ДБ. "Възраждане" залагат на Цончо Ганев, а БСП на лидера на младежката си организация Габриел Вълков.

Като водач на кандидат-депутатите от 23 МИР Томислав Дончев регистрира листата със заявката: за конкретни политики. А малко по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря днес с кметовете на Стара Загора и Бургас. Целта - да се разсеят всички съмнения и спекулации - защо градоначалници не са водачи на листи.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Наблюдавам внимателно и листите на новата коалиция около президента Радев. Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях. Така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем един добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това."

Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ в момента е единствената голяма дясна партия, защото основната борба в момента е между леви формации, а дясното трябва адекватно да бъде представено в НС, защото България има нужда от десни политики. Например България има нужда от курс към бюджетна консолидация. Ще имаме възможност в следващите дни да представим изключително конкретна, амбициозна програма за ускоряване на икономическото развитие, за индустриална трансформация, за икономика на високата добавена стойност."

В Благоевград "Прогресивна България" залагат на Росица Карамфилова - министър на околната среда и водите в две служебни правителства. Очертава се сблъсък и между двама бивши премиери. Това са Росен Желязков от ГЕРБ-СДС и Николай Денков от ПП-ДБ. Листата на ДПС се води от председателя на партията Делян Пеевски. А веднага след него е Джевдет Чакъров - бивш съпредседател на Движението, а след като то се разцепи - Чакъров два пъти беше кандидат от АПС. "Възраждане" залагат на Цвета Рангелова.

Сериозен сблъсък се очертава и в Пловдив-град, където едни срещу други ще се изправят спортисти и партийни лидери. Там волейболната легенда Владимир Николов води листата на "Прогресивна България". Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов застава начело на партийната листа и ще се изправи срещу председателят на ПП Асен Василев. Легендата на българската лека атлетика Стефка Костадинова води листата на ДПС, а БСП залагат на председателя на "Движение 21" Татяна Дончева.

В Кърджали бившият министър на вътрешните работи в кабинета "Донев" - Иван Демерджиев е водач за "Прогресивна България". ГЕРБ-СДС залагат на Цвета Караянчева, а листата на ДПС оглавява лидерът на партията Делян Пеевски. Почетният председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган няма да е кандидат-депутат. Листата на Алианса в Кърджали повежда Ерол Мехмед.

Иван Демерджиев, водач на листи на "Прогресивна България": "Аз вярвам, че този процес покрай изборите ще даде възможност тази партия да се изгради на здрави основи. Като има наблюдения върху начина, по който хората могат да работят, да управляват процеси, да поемат отговорност и вярвам, че това ще бъде една много солидна основа при изграждане на партията след изборите. - Т.е. в момента няма ядро ли? - Има ядро, но няма партия. Това са две много различни неща. Ядрото си го представете като един камък, от който трябва да се извае скулптура, няма скулптура още, има камък."

В Бургас Румен Рдаев повежда листата на "Прогресивна България". Срещу него се изправя бившият енергиен министър от ГЕРБ-СДС Жечо Станков и Мирослав Иванов от ПП-ДБ. И още един бивш министър, на вътрешните работи - Калин Стоянов от ДПС. "Възраждане" залагат на заместник-председателя на 51-вото Народно събрание Цончо Ганев, а листата на БСП води лидерът на партията Крум Зарков.

В морската ни столица бившият служебен министър на туризма Илин Димитров води листата на "Прогресивна България". ГЕРБ-СДС залагат на бившия финансов министър от правителствата на Борисов Владислав Горанов. ПП-ДБ - на Павел Попов. Водач на листата на ДПС е Йордан Цонев, а на "Възраждане" - традиционно - лидерът на партията Костадин Костадинов. Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов е водач във Варна. Окончателният списък с кандидат-депутати на ИТН и "Възраждане" - станаха ясни днес.

Водачите на листи във Велико Търново са университетският преподавател Янка Тянкова от "Прогресивна България", заместник-председателят на настоящия парламент Костадин Ангелов от ГЕРБ. ПП-ДБ разчитат на Йордан Терзийски.

А след месец ще разберем кой кого побеждава и чии идеи са събрали най-голяма подкрепа.