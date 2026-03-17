Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Кризата с горивата в Северна Македония - опашки по бензиностанциите

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Балкани
опашки бензиностанциите заради отстъпката литър гориво
Опашки по бензиностанциите в Република Северна Македония се образуваха снощи. От полунощ влезе в сила второ драстично поскъпване на цените на горивата, заради блокадата на Ормузкия проток.

Два пъти за седмица цените на безоловния бензин и дизела се повишиха - първо с 25 евроцента, а снощи с още 35. Така литър бензин се продава за 1 и 35 цента, а дизелът е евро и половина. Това са най-високите цени за горива в Северна Македония от „Ковид пандемията“. В столицата Скопие пред бензиностанциите имаше опашки до късно вечерта. За хората това е пореден ценови шок и очакват реакция на управляващите.

- "Мисля, че вълната от високи цени на всички продукти ще продължи. Но по-добре да са ни пълни резервоарите."

-"Очаквам още да растат цените."

-"Би трябвало да се намалят цените иначе е скъпо, каквото е скъпо е скъпо."

-"Едва ли ще трае дълго - две-три седмици, максимум месец. Ще има достатъчно бензин, но ще е с по-висока цена за поне месец."

Засега правителството в Скопие не обмисля въвеждане на кризисно положение и мерки. Като следваща стъпка се разглежда вариант за намаляване на ДДС от 18 на 10%. Цените на горивата в Република Северна Македония се определят от енергиен регулатор по специална формула от 2003-та година.

