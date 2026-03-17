"София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България

Международният турнир по баскетбол „София Къп“ отново ще доведе в България юноши от школата на Байерн Мюнхен.

Надпреварата, организирана от БУБА Баскетбол, ще се проведе за пета поредна година и ще бъде за момчета до 14-годишна възраст. Срещите ще се играят от 20 до 22 март в IZZI Arena в София.

Освен домакините и германския тим, който триумфира в турнира преди две години, участие ще вземат още Виена Юнайтед (Австрия) и ФОКА Крагуевац (Сърбия).

Програмата на турнира предвижда откриващи срещи още в петък, когато БУБА ще се изправи срещу ФОКА, а по-късно Виена ще играе срещу Байерн. В събота и неделя ще се изиграят останалите двубои, като финалните срещи и закриването са насрочени за 22 март.

Събитието продължава да се утвърждава като важна сцена за развитие на млади баскетболни таланти и възможност за международен обмен на ниво подрастващи.