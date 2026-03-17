Спартак Плевен обяви привличането на центъра Джон Флорвиъс

Центърът Джон Флорвиъс официално е част от баскетболния Спартак Плевен. В България американецът е носил екипите на Левски, Рилски спортист и Черно море Тича, а за последно игра за варненци.

"Обявяваме официално привличането в състава на представителния мъжки отбор на клуба на американския център Джон Флорвиъс (10.10.1990, 211 см, 109 кг). Джон е добре познат на родната публика от периодите му в НБЛ с екипите на Левски, Рилски и Черно море. Очакваме достатъчно мощна подкрепа за усилията на отбора на позиция 5 и приветстваме още веднъж Джон с "Добре дошъл в Балканстрой!", съобщиха от Спартак в социалните мрежи.