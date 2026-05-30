Локомотив сложи спирачки на Балкан и остана в играта за титлата

Локомотив Пловдив намери пътя към първи успех в битката за титлата в НБЛ. Селекцията на Асен Николов надделя срещу Балкан с 82:77 в третата финална среща, изиграна в зала "Сила". Мачът не разочарова, като черешката на тортата се оказаха финалните акорди, в които "черно-белите" взеха по-добрите решения и нанесоха първо поражение в плейофите на състава, воден от Йован Попович.

На линия за балканци отново бе Димитър Димитров, който пропусна първите два двубоя поради контузия.

По този начин дебютантът в елита намали изоставането си с 1:2 загуби срещу "зелените" и продължава да мечтае за историческо злато. Серията остава в Пловдив, където Локомотив ще домакинства на Балкан и на 1 юни (понеделник).

Откриващите минути се оказаха шеметни. Горещата ръка на Дъвъръл Рамзи често караше гостуващата защита да страда зад дъгата, докато Тадж Грийн и Николай Грозев отвръщаха на удара. Шоу Андерсън пое щафетата и домакините на бърза ръка се сдобиха с двуцифрена разлика, но Джамари Блекман и Алекс Симеонов отговориха в точния момент, за да поставят 23:23 в края на встъпителния период.

„Черно-белите“ отново намериха нужните аргументи в офанзивен план и се настаниха трайно на лидерската позиция в следващата десетка. Нов прилив на енергия, дело на Травис МакКонико, подчерта поредния щурм на гостите, но „смърфовете“ отблъснаха и него, оттегляйки се в съблекалнята при 42:37.

Присъствието на Кръстан Кръстанов и Андерсън се оказа нужната формула за оставане на водачеството в ръцете на новака в шампионата на старта на третата част. Бързите атаки, завършени от Илиян Пишиков и Грийн, позволиха на балканци да сътворят така желания обрат, но домакините си извоюваха точка актив след 30 минути игрово време.

Най-интересното бе оставено за откриването на заключителната четвърт, когато смяната на водачеството се превърна в главна атракция. Макар и двата отбора да забравиха за вкарването, МаКконико и Грийн дадоха глътка въздух на „зелените“. Рамзи напомни за безпощадния си мерник зад дъгата и изведе „черно-белите“ за 3 плюс с 47 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки и от двете страни, включително и такава на МакКонико за изравняване на резултата, а Грант Сингълтън уби интригата във финалните 9 секунди.

Дъвъръл Рамзи запали искрата за Локомотив със своите 33 точки (16 в последната част), допълнени от 5 борби и 5 асистенции, както и от 6 успешни стрелби отвъд дъгата. Кръстан Кръстанов се отчете с 13 точки, Шоу Андерсън се разписа с 11.

Тадж Грийн се отличи за Балкан с 21 точки и 6 борби. Травис МакКонико регистрира 18, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Джамари Блекман реализира 14.