Крепостта на Локомотив отново остана непревземаема за Балкан в битката за титлата

Локомотив Пловдив намери пътя към нов успех в битката за титлата в НБЛ и също протегна ръка към нея. Селекцията на Асен Николов пречупи Балкан с 84:78 в четвъртата финална среща, изиграна в зала "Сила". "Черно-белите" държаха съдбата си в свои ръце до голяма степен през мача, но често трябваше да отблъскват щурма на своя съперник, особено в заключителните минути, когато взеха по-верните решения и оставиха своята крепост непревземаема отново срещу състава, воден от Йован Попович.

Балканци доиграха двубоя без Тадж Грийн, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин дебютантът в елита изравни серията до 2:2 победи, нанасяйки нов удар по самочувствието на балканци в плейофите. Това означава, че новият шампион ще се реши в Ботевград, където на 5 юни (петък) Балкан ще домакинства на Локомотив в петата решителна среща.

Откриващите минути бяха подвластни на играта под коша и шеметното темпо, което предостави възможност на двата отбора да вървят ръка за ръка. Калил Милър и Шоу Андерсън често поемаха щафетата в офанзивен план за домакините, докато от другата страна Андрей Иванов и Димитър Димитров се опитаха да влязат в тази роля. Грант Сингълтън също взе нещата в свои ръце за кратко и „черно-белите“ си издействаха аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

По-солидното лице в защита, комбинирана със соловите прояви на Дъвъръл Рамзи и Сингълтън, накараха „смърфовете“ да мечтаят за първа двуцифрена разлика в началото на следващата десетка. Травис МакКонико и Димитров взеха мерки, давайки нужния импулс на гостите да потърсят обрата. В крайна сметка „зелените“ намериха рецепта за него чрез дефанзивен план и се оттеглиха в съблекалнята при 43:42 в съблекалнята.

Новакът в шампионата не даде поводи за заден ход и това стана факт на старта на третата част, когато Кръстомир Михов, Томислав Минков, Милър и Андерсън дадоха тон за пълен обрат и двуцифрена преднина. Взаимодействията между МакКонико, Иванов и Димитров накараха балканци да си стъпят на краката, но отборът от Пловдив бе готов с противодействие и на този щурм, извоювайки си 6-точков актив след 30 минути игра.

Зоновата защита, примесена със стрелбата зад дъгата, позволи на тима от Ботевград да постави равенството на таблото при откриването на заключителната четвърт. На сцената изгряха Милър и Сингълтън, който дадоха глътка въздух на домакините във важен момент, осигурявайки им 8 точки. Усещането за интрига се върна на бърза ръка, тъй като далечни снаряди на Илиян Пищиков и Димитров редуцираха изоставането на гостите до минус 2 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Все пак смъртоносен шут от далечна дистанция на Михов в последните при по-малко от 2 минути остави ценния успех в пловдивския лагер до финалната сирена.

Калил Милър бе познатият лидер за Локомотив със своите 18 точки и 11 борби. Грант Сингълтън го последва с 16 точки, Шоу Андерсън и Кръстомир Михов (5 асистенции) се разписаха с по 13. Томислав Минков се отчете с 11 и 6 овладени под двата ринга топки.

Травис МакКонико отговори на предизвикателството за Балкан с 19 точки, 5 борби и 10 асистенции. Димитър Димитров регистрира 16 и 5 овладени под двата ринга топки. Андрей Иванов приключи с 13 точки, Илиян Пищиков записа 12.