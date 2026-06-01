Баскетболните националки започнаха лагера си в Самоков

Женският национален отбор по баскетбол на България започна лагера си в Самоков, който ще бъде подготовка за предстоящия приятелски международен турнир в Гърция. Баскетболните националки ще останат в Самоков до 12 юни.

България ще играе срещу тима на Дания на 13 юни, а ден по-късно излиза срещу Гърция.

Селекционерът Таня Гатева избра следните състезателки за подготвителния лагер: Карина Константинова, Гергана Иванова, Илияна Георгиева, Борислава Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Стефани Костович, Борислава Денчева, Валя Алексиева, Яна Карамфилова, Радостина Христова и Виолета Григорова.

Следващите официални срещи на държавния състав на България при жените са през есента във втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027. Съперници на българките в тази фаза ще бъдат отборите на Испания, Чехия и Хърватия.