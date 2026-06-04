Александър Везенков повежда България в дуела срещу Норвегия

Стана ясен разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина. Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща.

Освен това Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден на 4-ти юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп).



Визитката му се допълва от 3 сезона в Европа:

2022-23 БК Гьотинген (Германия)

46 мача, 14.6 точки/мач, 4,7 асистенции/мач, 2.3 отнети топки/мач

2023-24 КК Спартак Суботица (Сърбия)

30 мача, 8,7 точки/ мач, 2.8 асистенции/мач

2024-25 КК Цедевита Олимпия Любляна (Словения)

58 мача, 16.1 точки/мач, 5.3 асистенции/мач, 2.1 борби/мач

"Харесах го, мисля, че ще ни помогне на позиция 1. В момента играе ФИБА турнири, но смятам, че Евролигата е мястото му за в бъдеще", каза старши треньорът на "лъвовете" Любомир Минчев.

Билетите за срещата са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.



