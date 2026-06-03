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Везенков сред обичайните заподозрени, Олимпиакос с първи верен ход за титлата

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Българският национал бе на обичайното си ниво, а "червено-белите" подчиниха Панатинайкос на старта на финалната серия в Гърция.

олимпиакос панатинайкос финал гърция първи мач
Снимка: Olympiacos B.C./X
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Александър Везенков бе на познатото си ниво и сред обичайните заподозрени за първия верен ход в битката за за титлата в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници подчиниха Панатинайкос с 82:76 в първата финална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година демонстрира своето постоянство, макар че през първото полувреме изправи на нокти "червено-белите", тъй като напусна заради лека контузия, но след това се завърна в игра. Българският национал спази традицията и постави името сред най-резултатните. Крилото остави срещу името си 16 точки, 5 борби, 2 откраднати и 1 чадър за 32 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да удари първа и да поведе с 1:0 победи срещу състава, воден от Ергин Атаман. Финалната серия в южната ни съседка продължава на 5 юни (петък), когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос.

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Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Откриващите минути преминаха в опипване на почвата и слабата резултатност. Постепенно двата отбора повишиха своята продукция в офанзивен план, но домакините заслужиха крехка разлика от 4 точки в края на встъпителния период.

Огневата мощ на „червено-белите“ започна да дава резултат и в началото на следващата десетка, когато намериха пътя към двуцифрената преднина. Верните решения рядко излизаха на преден план в редиците на гостите, особено в нападение, което предостави възможността на тима от Пирея да не даде заден ход и да се оттегли в съблекалнята при 42:30.

Новите шампиони в Евролигата продължиха по план и на старта на третата част, в която погледнаха смело към още по-солидна преднина. „Зелените“ не останаха длъжни и загатнаха за своите възможности в нападение, правейки сериозна крачка към обрата, но актуалните първенци в елита на южната ни съседка и си извоюваха 4-точкв актив след 30 минути игрово време.

Подемът на „детелините“ не бе стопиран и при откриването на заключителната четвърт, тъй като обратът се превърна в реалност. По този начин финалните акорди се превърнаха в надлъгване и честа смяна на водачеството. Все пак „червено-белите“ намериха сили за решителен удар в заключителните секунди и това се оказа достатъчно да сложат точка на спора.

Еван Фурние окрили Олимпиакос със своите 20 точки и 5 асистенции. Никола Милутинов се разписа с 10 и 12 борби.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Джеди Осман даде всичко от себе си за Панатинайкос, отчитайки се с 23 точки. Кендрик Нън го последва с 20, включително и с 5 успешни стрелби зад арката. Константинос Митуголу завърши с 14 и 4 точни шута от далечна дистанция.

#БК Панатинайкос #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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