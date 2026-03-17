България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027

Българският национален отбор за жени остана на крачка от перфектен край в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи драматично пред Черна гора с 66:70 в среща от последния пети кръг в група Е, изиграна в зала "Тополица", Бар. Българките показаха характер през второто полувреме, когато почти наваксаха двуцифрено изоставане, но във финалните акорди не успяха да осъществят така желания обрат и допуснаха първа грешна стъпка в пресявките. От своя страна съставът на Йелена Шеркович се пребори за втори пореден успех, като и двата тима си осигуриха продължаване във втората фаза още в миналия кръг.

Мачът за "лъвиците" не доигра Гергана Иванова, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Както знаем, представителният ни тим спечели предсрочно групата, завършвайки с пет победи и една загуба, докато черногорките финишираха на второто място с три успеха и три поражения. За двата отбора предстои жребият за втория етап от квалификациите, където ще се включат отборите, които взеха участие в пресявките за световното първенство в Германия през септември.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Basketball Federation (@bf.basketball)





Опитите за надмощие удариха на камък в откриващите минути. Българките показаха какво могат зад дъгата, докато от другата страна акцентът падна предимно под коша. Последва рецитал на Мария Лекович, Бояна Ковачевич и Зорана Радонич, за да могат домакините да нарушат статуквото по пътя към аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Борислава Христова и Кайла Хилсман направиха опит да запалят искрата за гостите в началото на следващата десетка. Черногорките намериха противодействие на този щурм, както и на проблясъците на Гергана Иванова, за да се приберат в съблекалнята при 43:32.

Черногорското превъзходство бе на дневен ред и на старта на третата част. Карина Константинова и Хилсман имаха други планове за ново пробуждане от страна на „лъвиците“, но черногорският отбор отново не се огъна за 9-точков актив след 30 минути игрово време.

Хилсман и Христова, както и вдигането на оборотите в дефанзивен план, окрилиха за пореден път представителния ни тим към обрата, който редуцира изоставането си само до минус 2 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Ковачевич и Лекович върнаха спокойствието в черногорския лагер. Далечен снаряд на Константинова остави живи надеждите на родните националки, но кош в последните 52 секунди на Лекович наклониха везните в полза на домакините.

Кайла Хилсман блесна за българките с 23 точки и 11 борби. Борислава Христова се разписа с 15 точки, допълнени от 5 овладени под двата ринга топки. Карина Константинова отбеляза 11.

Мария Лекович даде тон на победителките с 19 точки и 6 борби. Наташа Мак завърши с 12 и 11 овладени под двата ринга топки, Бояна Ковачевич (8 овладени под двата ринга топки) и Зорана Радонич (5 асистенции) реализираха по 11.