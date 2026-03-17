Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:20 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027

Селекцията на Таня Гатева преклони глава за първи път в пресявките за следващото европейско първенство.

Българският национален отбор за жени остана на крачка от перфектен край в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи драматично пред Черна гора с 66:70 в среща от последния пети кръг в група Е, изиграна в зала "Тополица", Бар. Българките показаха характер през второто полувреме, когато почти наваксаха двуцифрено изоставане, но във финалните акорди не успяха да осъществят така желания обрат и допуснаха първа грешна стъпка в пресявките. От своя страна съставът на Йелена Шеркович се пребори за втори пореден успех, като и двата тима си осигуриха продължаване във втората фаза още в миналия кръг.

Мачът за "лъвиците" не доигра Гергана Иванова, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Както знаем, представителният ни тим спечели предсрочно групата, завършвайки с пет победи и една загуба, докато черногорките финишираха на второто място с три успеха и три поражения. За двата отбора предстои жребият за втория етап от квалификациите, където ще се включат отборите, които взеха участие в пресявките за световното първенство в Германия през септември.


Опитите за надмощие удариха на камък в откриващите минути. Българките показаха какво могат зад дъгата, докато от другата страна акцентът падна предимно под коша. Последва рецитал на Мария Лекович, Бояна Ковачевич и Зорана Радонич, за да могат домакините да нарушат статуквото по пътя към аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Борислава Христова и Кайла Хилсман направиха опит да запалят искрата за гостите в началото на следващата десетка. Черногорките намериха противодействие на този щурм, както и на проблясъците на Гергана Иванова, за да се приберат в съблекалнята при 43:32.

Черногорското превъзходство бе на дневен ред и на старта на третата част. Карина Константинова и Хилсман имаха други планове за ново пробуждане от страна на „лъвиците“, но черногорският отбор отново не се огъна за 9-точков актив след 30 минути игрово време.

Хилсман и Христова, както и вдигането на оборотите в дефанзивен план, окрилиха за пореден път представителния ни тим към обрата, който редуцира изоставането си само до минус 2 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Ковачевич и Лекович върнаха спокойствието в черногорския лагер. Далечен снаряд на Константинова остави живи надеждите на родните националки, но кош в последните 52 секунди на Лекович наклониха везните в полза на домакините.

Кайла Хилсман блесна за българките с 23 точки и 11 борби. Борислава Христова се разписа с 15 точки, допълнени от 5 овладени под двата ринга топки. Карина Константинова отбеляза 11.

Мария Лекович даде тон на победителките с 19 точки и 6 борби. Наташа Мак завърши с 12 и 11 овладени под двата ринга топки, Бояна Ковачевич (8 овладени под двата ринга топки) и Зорана Радонич (5 асистенции) реализираха по 11.

Свързани статии:

Таня Гатева избра състава за двубоя с Черна гора
Таня Гатева избра състава за двубоя с Черна гора
Двубоят е последен за „лъвиците” в група Е на квалификациите за...
Чете се за: 00:52 мин.
България се готви за шести пореден успех в квалификациите за Евробаскет за жени
България се готви за шести пореден успех в квалификациите за Евробаскет за жени
Срещата с Черна гора започва в 18:00 часа.
Чете се за: 01:07 мин.
ТОП 24

Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
1
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
2
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
4
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
5
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Баскетбол

Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
Три за щастие: Апоел с ново победоносно завръщане в София (ВИДЕО) Три за щастие: Апоел с ново победоносно завръщане в София (ВИДЕО)
Чете се за: 03:27 мин.
Спартак Плевен обяви привличането на центъра Джон Флорвиъс Спартак Плевен обяви привличането на центъра Джон Флорвиъс
Чете се за: 00:47 мин.
Таня Гатева избра състава за двубоя с Черна гора Таня Гатева избра състава за двубоя с Черна гора
Чете се за: 00:52 мин.
Джейлън Браун отбеляза 41 точки при успеха на Бостън Селтикс над Финикс Сънс Джейлън Браун отбеляза 41 точки при успеха на Бостън Селтикс над Финикс Сънс
Чете се за: 06:45 мин.
България се готви за шести пореден успех в квалификациите за Евробаскет за жени България се готви за шести пореден успех в квалификациите за Евробаскет за жени
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията? Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията?
Чете се за: 03:50 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада" Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
