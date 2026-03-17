България се готви за шести пореден успех в квалификациите за Евробаскет за жени

Националният отбор на България по баскетбол за жени проведе официална тренировка в черногорския град Бар снощи преди днешната среща от квалификациите за Евробаскет 2027.

Двубоят с домакините от Черна гора започва от 18:00 часа и ще се проведе в местната зала "Тополица".

Съставът на България вече си осигури място в следващия етап от пресявките след пет победи в предишните си пет мача от групата. Тази вечер тимът, воден от селекционера Таня Гатева, ще опита да постигне шеста поредна победна.

Еврошампионатът през 2027 година ще се проведе в четири държави - Белгия, Финландия, Швеция и Литва от 16 до 27 юни.

Срещите от втория етап на квалификациите ще се играят между 8 и 18 ноември 2026-а, както и 7 и 17 февруари 2027 година. Към продължилите напред от първата фаза ще се присъединят отборите, участвали в пресявките за Световното първенство тази година.