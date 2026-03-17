Таня Гатева избра състава за двубоя с Черна гора

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 18.00 ч. ще гостува на Черна гора в Бар. Двубоят е последен за „лъвиците” в група Е на квалификациите за Евробаскет 2027.



Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева: Борислава Христова, Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Деница Манолова, Димана Костова, Валерия Алексиева, Илияна Георгиева, Кайла Хилсман.



Националките са с баланс от 5-0 в своята група Е на пресявките. Te вече си гарантираха първото място в групата и ще продължат в следващия етап на квалификациите за шампионата на Стария континент през 2027 г.