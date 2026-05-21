Николай Рашков е новият директор на националните отбори по баскетбол за мъже и жени

Българската федерация по баскетбол обяви, че вече има нов директор на националните отбори за мъже и жени в лицето на Николай Рашков.

На днешната среща с медиите бе представено и партньорството с гръцкия бранд за спортна екипировка GSA.

"В последните няколко месеца имаме позитивни новини - включването на по-млади хора с изключителна визия. Говоря за Николай Рашков. Щастливи сме, че днес можем да обявим новото сътрудничество с GSA, което за мен мога да кажа, че е знакова. Имахме много интензивни дни и наситени с емоции. Тепърва предстоят събития, които очакваме с голям интерес", коментира президентът на БФБаскетбол Георги Глушков.

"Моята основна дейност е извън баскетбола. Участвам в няколко странични бизнеса, които се развиват добре. Причината да съм тук сега е, че преди три години имах неблагоразумието да инвестирам в баскетбол за подрастващи в България и от там се завъртя едно колело, което в крайна сметка създаде екипа около мен", бяха първите думи на Николай Рашков на пресконференцията.

"Каква е моята мотивация - израснал съм в семейство, което ме е възпитало да ценя символите на България. Изпитвам уважение към състезателите и целия щаб на националния отбор", продължи той.

"Нашето включване с целия ни екип е напълно безвъзмездно и смятам, че в следващия цикъл на националните тимове може да изпълни три цели. Първото е подобряване на условията на работа на целия щаб и състезателите. Второ - вдигане на нивото като имидж на двата отбора и номер три - всички състезатели, които играят професионален баскетбол са подписали договор и тяхното свободно време е собственост на клубовете, които се състезават. Борбата с всеки един клубен отбор да разреши на тези състезатели да участват за националния отбор е тежка. Днес обявяваме и партньорството с компанията GSA, която се занимава със спортна екипировка от доста задълбочено време. Нямам съмнение в качеството на екипировката им. Стойността на цялото партньорство надвишава 75 хиляди евро. Те ще предоставят екипировка и за подрастващите гарнитури", каза още Рашков.

Бившият национал Божидар Аврамов, който е представител за България на бранда GSA, коментира:

"Благодаря на федерацията, че избра да работи точно с нас. Това е марка, наложила се в баскетбола и по-специално в Евролигата. В момента водим разговори и вярвам, че скоро ще финализираме нещата и с няколко клубни отбора. Конкретно за националните състави сме изработили няколко цветови гами на екипите - бял, червен и трети, алтернативен цвят - зелен."

За мъжкия национален тим на България предстои домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща от група В на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. До момента българите имат две победи и една загуби, като оглавяват класирането.

Продажбата на билети за срещата в Норвегия, която ще се състои в "Арена Ботевград" ще бъдат пуснати в продажба още утре.

Старши треньорът на държавния тим при мъжете Любомир Минчев каза, че се надява целите да бъдат постигнати.

"Това не зависи само от предстоящия мач. За мен има няколко важни неща. Първо, състезателите да са здрави и на 5 юли всички да бъдат в добра форма. Второто е да направим един добър тренировъчен процес, а третото е - да изиграем добър мач и залата да се напълни", заяви Минчев.

"Мачът с Норвегия ще бъде доста важен. Вярвам, че с добра подготовка и сериозно отношение от всички нас можем да спечелим и да продължим в квалификациите", допълни капитанът на мъжкия отбор Павлин Иванов.

При дамите в група J от втория етап на пресявките за участие на Евробаскет 2027 за България първите срещи тази година ще бъдат през ноември. Женският държавен тим на страната ще приеме Хърватия на 11 ноември, докато три дни по-късно ще посрещне Испания.

Селекционерът на националките Таня Гатева заяви:

"Ние също много се вълнуваме от настъпващите промени и сме убедени, че са за доброто на българския баскетбол".

"Отборът ни ще започне подготовка на 1 юни в Самоков, а след това ще вземе участие на турнир в Гърция. Искам да ви уверя, че сме още по-мотивирани и ще дадем всичко от себе си, за да опитаме да класираме България на Европейско първенство", добави Гатева.

Капитанът на женския състав по баскетбол Борислава Христова, която наскоро стана шампион на Гърция с Атинайкос, коментира: