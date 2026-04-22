И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България

Българският национален отбор по баскетбол за жени бе отличен за №1 за месец март.

Таня Гатева
Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за жени Таня Гатева е радостна от факта, че успехите на тима поставят отбора в полезрението на спортната общественост.

Тимнът бе избран за отбор на месец март, благодарение на доброто си представяне в европейските предквалификации, изпреварвайки в гласуването националния отбор по бокс за мъже и представителния състав на страната по футбол при мъжете.

"Изключително сме горди да бъдем избрани отново за отбор на месеца. Искам да изкажа благодарност към всички, които гласуваха и ни подкрепиха. Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България. Това е нашата цел", коментира тя.

Гатева бе в компанията на помощник-треньора Мануел Марков, физиотерапевта Симеон Миланов и състезателките Деница Манолова и Ивана Бонева.

"Искам да изкажа благодарности и от помощник-треньорката Матея Тавич, която няма възможност днес да бъде тук. Тя е много важна част от нашия отбор и моята дясна ръка. Пожелаваме й успех на финала в Германия. Уверявам ви отново, че работим усилено и ще бъдем в най-добрата си форма през месец ноември", добави Гатева.

За отбора предстои подготовка в Самоков и турнир в Гърция.

"Още не сме напълно готови с плана за работа през лятото. Очакваме нашите съседи от Гърция да ни дадат дати - ще играем със сигурност турнир там юни месец, но очакваме още датите, за да си направим преди това подготовката. Ще бъдем в Самоков по всяка вероятност. Наистина най-важното е състезателките да са здрави. Работят професионално", заяви още старши треньорът на женския национален тим.

Симеон Миланов отличи усилията на националните състезателки.

"Аз също благодаря за наградата и за това, че нашият труд е бил оценен. Като физиотерапевт на състезателките, знам най-добре какво положиха като труд и с всички тези пътувания, които ни се събраха. С обща работа и това, че стиснаха зъби успяхме да си свършим работата по най-добрия начин", каза физиотерапевтът.

Баскетболистката на Рилски спортист Деница Манолова е уверена в своите възможности и тези на съотборничките й.

"Това е още един приз, който показва за какво сме се трудили и какво сме показали. Надяваме се в следващите месеци пак да го направим. До момента ние показахме, че нещо в България се гради и имаме какво да покажем още. Смятам, че в следващите квалификации е нашето място, където ще покажем на какво сме способни", заяви тя.

Нейната съотборничка Ивана Бонева вярва, че отборът ще продължи с добрите резултати.

"Изключително радостна съм, че съм част от този отбор. Когато става дума за националния тим всички момичета и треньорският щаб са пределно мотивирани и концентрирани да покажем това, което можем. Надявам се да продължим по същия начин и мисля, че резултатите вече започват да са налице. Мисля, че вече имаме самочувствие, а и някои от отборите при жребия за квалификациите не искаха да им се паднем за съперник. Чувстваме се страхотно в тима. Всеки път е чест и удоволствие да сме в националния отбор. Момичетата са страхотни и се чувстваме много добре", допълни тя.

