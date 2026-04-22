И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Мануел Марков: Искаме да оставим добро наследство и организация

Чете се за: 03:45 мин.
Помощник-треньорът на женския национален тим по баскетбол на България вярва, че за отбора предстоят още успехи.

Мануел Марков
Помощник-треньорът на женския национален тим по баскетбол на България Мануел Марков се надява, че с работата на треноьрския екип ще бъде положена основа за следващите поколения.

Тимът бе избран за отбор на месец март, благодарение на доброто си представяне в европейските предквалификации, изпреварвайки в гласуването националния отбор по бокс за мъже и представителния състав на страната по футбол при мъжете.

"Мисля, че момичетата с представянето си и с отговорното си отношение към целия процес заслужиха тази награда. Това, че се говори за женски баскетбол все повече в медиите е него много добро за нашия спорт", заяви той.

Наставникът увери, че предстои лято, в което ще се наблегне на подготовката за мачове през ноември.

"Надявам се да успеем да използваме времето след първенствата, когато се почива, ние имаме страшно много работа за вършене. Пределно сме мотивирани да направим лятото такова, че да бъде максимално полезно за мачовете през ноември", продължи Марков.

Той бе в компанията на старши треньора Таня Гатева, физиотерапевта Симеон Миланов и състезателките Деница Манолова и Ивана Бонева.

"Във времето, в което работим в този екип и с тази група от момичета, мисля, че всички, които следят баскетбол, може да видят промяната в игровия стил и личностното индивидуално развитие на състезателките. Защото самият факт, че в отборите си в първенствата, които играят, имат главна работя, е доказателство. Най-голямото предизвикателство от тук нататък е направим промяна в главите на тези момичета. Да създадем една убийствена конкуренция, защото не си правим илюзии, че със силните отбори можем да играем с къс състав. Трябва да създадем една много голяма конкуренция и момичетата да се борят за своето място в националния отбор. Мисля, че националните отбори под нас работят изключително добре и сме доволни, че агресивният стил на съвременния баскетбол се предава във всички възрасти", каза още Мануел Марков.

Според него работата може да служи като основа за следващите треньори и състезатели.

"Ясно е, че след нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация, а не всеки следващ треньор да идва и да започва всичко от нулата. Баскетболът страшно много се променя и развива в световен мащаб. Трябва да се залагат новости, бързина и агресивност. Това е нашата цел - да създадем една програма, чрез която да се раждат професионалистки, които да влизат в женския национален отбор. Ние сме много горди с нашия отбор - с момичетата и климата в нашия тим. Нека тези момичета бъдат пример за единство и работа в екип. Така да бъде в българския баскетбол като цяло. Ако се делим и се заплашваме, и всеки тръгва с "Аз" на първо място, както виждаме, нищо не става", допълни Марков.

Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България
Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България
Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България
Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България
