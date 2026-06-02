Орландо Меджик повери отбора на Шон Суини

Орландо Меджик има нов старши треньор. От клуба обявиха назначението на Шон Суини, който до момента беше първи асистент в щаба на Сан Антонио Спърс.

41-годишният специалист ще се присъедини към отбора от Флорида след края на финалната серия в НБА между Сан Антонио и Ню Йорк Никс. За Суини това ще бъде първа позиция като старши треньор в най-силната баскетболна лига в света.

Преди престоя си в Сан Антонио той натрупа сериозен опит като помощник-треньор в Ню Джърси Нетс, Милуоки Бъкс, Детройт Пистънс и Далас Маверикс. През 2025 година се присъедини към щаба на Спърс, където беше сред най-доверените хора на наставника Мич Джонсън.

"Шон ще донесе огромна работна етика и професионализъм, които личат във всичко, което прави“, заяви президентът на Орландо Джеф Уелтман.

Промяната на треньорския пост идва след разочароващия край на сезона за Меджик. През май клубът се раздели с Джамал Мозли, след като тимът отпадна още в първия кръг на плейофите. Орландо водеше с 3:1 победи в серията срещу Детройт, но допусна пълен обрат и загуби с 3:4.