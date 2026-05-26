БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джейлън Брънсън завоюва приза за MVP на финалите на Изток в НБА (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Лидерът на Ню Йорк увенча своето представяне в плейофите срещу Кливланд Кавалиърс.

Джейлън Брънсън завоюва приза за MVP на финалите на Изток в НБА (ВИДЕО)
Снимка: БТА
Слушай новината

Джейлън Брънсън увенча своето представяне с екипа на Ню Йорк Никс, който заслужи своето място на финалите в НБА за първи път след 27-годишна пауза. „Бричовете“ сразиха Кливланд Кавалиърс със 130:93 в четвъртия мач от финалите на Източната конференция, а един от лидерите им нямаше спиране. Американецът получи приза за MVP на финалната серия на Изток на името на Лари Бърд.

Гардът спази традицията и дуела срещу „кавалерите“, като демонстрира своите реализаторски качества. 29-годишният баскетболист бе сред основните фигури за 11-ия пореден успех в плейофите на нюйоркчани, които приключиха серията с Кливланд след 4:0 победи. За 188-сантиметровия плеймейкър това е първа подобен приз в неговата кариера.

Брънсън остави на сметката си 25.5 точки, 3.2 борби и 7.8 асистенции за 4 мача в редиците на Никс на финалите на Изток.

Свързани статии:

Ню Йорк се завърна на голямата сцена в НБА след 27-годишна пауза
Ню Йорк се завърна на голямата сцена в НБА след 27-годишна пауза
"Бричовете" довършиха започнатото срещу Кливланд и мечтаят за...
Чете се за: 04:52 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Плейофи на НБА 2026 #Джейлън Брънсън #Ню Йорк Никс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
1
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
3
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
5
Втора жертва на катастрофата край Симитли
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
6
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Баскетбол

Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол
Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол
Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят
Чете се за: 02:15 мин.
Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил
Чете се за: 01:35 мин.
Йован Попович: Без добра защита е невъзможно да се стане шампион Йован Попович: Без добра защита е невъзможно да се стане шампион
Чете се за: 01:42 мин.
Баскетболните националки на лагер в Самоков и турнир в Гърция Баскетболните националки на лагер в Самоков и турнир в Гърция
Чете се за: 01:22 мин.
Ню Йорк се завърна на голямата сцена в НБА след 27-годишна пауза Ню Йорк се завърна на голямата сцена в НБА след 27-годишна пауза
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новите метровлакове тръгнаха по линия 1
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ