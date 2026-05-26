Джейлън Брънсън завоюва приза за MVP на финалите на Изток в НБА (ВИДЕО)

Лидерът на Ню Йорк увенча своето представяне в плейофите срещу Кливланд Кавалиърс.
Джейлън Брънсън увенча своето представяне с екипа на Ню Йорк Никс, който заслужи своето място на финалите в НБА за първи път след 27-годишна пауза. „Бричовете“ сразиха Кливланд Кавалиърс със 130:93 в четвъртия мач от финалите на Източната конференция, а един от лидерите им нямаше спиране. Американецът получи приза за MVP на финалната серия на Изток на името на Лари Бърд.
JALEN BRUNSON WINS EASTERN CONFERENCE FINALS MVP— NBA (@NBA) May 26, 2026
Walt Frazier presents Brunson with the Larry Bird Trophy
The New York Knicks are headed to the NBA Finals for the first time since 1999! pic.twitter.com/a8JwvUQ0Kk
Гардът спази традицията и дуела срещу „кавалерите“, като демонстрира своите реализаторски качества. 29-годишният баскетболист бе сред основните фигури за 11-ия пореден успех в плейофите на нюйоркчани, които приключиха серията с Кливланд след 4:0 победи. За 188-сантиметровия плеймейкър това е първа подобен приз в неговата кариера.
Брънсън остави на сметката си 25.5 точки, 3.2 борби и 7.8 асистенции за 4 мача в редиците на Никс на финалите на Изток.
25.5 PPG
7.8 APG
3.3 REB
47.8 FG%
FOR THE FIRST TIME SINCE 1999, THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THE NBA FINALS! pic.twitter.com/wr4qClOZD6