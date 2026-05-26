Джейлън Брънсън завоюва приза за MVP на финалите на Изток в НБА (ВИДЕО)

Джейлън Брънсън увенча своето представяне с екипа на Ню Йорк Никс, който заслужи своето място на финалите в НБА за първи път след 27-годишна пауза. „Бричовете“ сразиха Кливланд Кавалиърс със 130:93 в четвъртия мач от финалите на Източната конференция, а един от лидерите им нямаше спиране. Американецът получи приза за MVP на финалната серия на Изток на името на Лари Бърд.

JALEN BRUNSON WINS EASTERN CONFERENCE FINALS MVP



Walt Frazier presents Brunson with the Larry Bird Trophy



The New York Knicks are headed to the NBA Finals for the first time since 1999! pic.twitter.com/a8JwvUQ0Kk — NBA (@NBA) May 26, 2026

Гардът спази традицията и дуела срещу „кавалерите“, като демонстрира своите реализаторски качества. 29-годишният баскетболист бе сред основните фигури за 11-ия пореден успех в плейофите на нюйоркчани, които приключиха серията с Кливланд след 4:0 победи. За 188-сантиметровия плеймейкър това е първа подобен приз в неговата кариера.

Брънсън остави на сметката си 25.5 точки, 3.2 борби и 7.8 асистенции за 4 мача в редиците на Никс на финалите на Изток.