Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Баскетболните националки на лагер в Самоков и турнир в Гърция

Тимът, воден от Таня Гатева, ще се събере в началото на следващия месец.

Женският национален отбор по баскетбол на България заминава за лагер в Самоков между 1 и 12 юни. Той ще бъде подготовка за следващия международен приятелски турнир, в който националките ще се включат. На 13 юни България ще се изправи срещу Дания, а на 14 юни българките ще играят срещу тима на Гърция.

В състава на България са повикани - Карина Константинова, Гергана Иванова, Илияна Георгиева, Борислава Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Стефани Костович, Борислава Денчева, Валя Алексиева, Яна Карамфилова, Радостина Христова и Виолета Григорова.

Щабът на националния тим включва старши треньора Таня Гатева, помощник-треньорите Матеа Тавич, Мануел Марков и Димитрис Пападополус. Физиотерапевти са Симеон Миланов и Георги Шаламанов, а мениджър на отбора . Тодор Колев.

След тези срещи за баскетболните националки предстои почивка през летните месеци, а през есента ще се проведе вторият етап на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени.

Националният отбор на България ще се изправи срещу съставите на Испания, Чехия и Хърватия.

#Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

