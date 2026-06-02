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Испанецът Ибон Наваро е новият старши треньор на баскетболния Цървена звезда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Сръбският тим наскоро се раздели с наставника Саша Обрадович.

Испанецът Ибон Наваро е новият старши треньор на баскетболния Цървена звезда
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Баскетболният Цървена звезда (Белград) е избрал нов старши треньор след разочароващия край на сезон 2025/2026, съобщава сръбското издание Meridian Sport.

Клубът е постигнал споразумение с испанеца Ибон Наваро.

50-годишният специалист прекара последните четири сезона като старши треньор на Уникаха (Малага).

По време на престоя си там Наваро изведе Уникаха до седем трофея - две Междуконтинентални купи на ФИБА, две титли от баскетболната Шампионска лига през 2024-а и 2025 година, две Купи на Испания през 2023-а и 2025-а и Суперкупата на Испания през 2024 година.

Цървена звезда наскоро се раздели с наставника Саша Обрадович.

#Ибон Наваро #БК Цървена звезда

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