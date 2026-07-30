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Баскетболните национали до 18 г. ще се борят за оцеляване на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Ужасна трета част коства по-добро представяне на състава на Веселин Веселинов срещу Сърбия в Трентино.

Баскетболните национали до 18 г. ще се борят за оцеляване на европейското
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст ще се бори за оставане в Дивизия А на европейското първенство в Трентино. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи пред Сърбия с 62:89 в среща за разпределение на местата от 9-то до 16-то, която се изигра в зала "ПалаМаркети". Българите демонстрираха аргументи през първото полувреме, но както по традиция, през второто не намериха сили да се противопоставят на сърбите, които убиха интригата още в третата част, спечелена с 30:6, за да си гарантират оставане сред най-добрите.

По този начин младите "лъвове" отиват за разпределяне на местата от 13-то до 16-то, което означава, че вече се нуждаят от две победи, за да запазят своето място в елита и догодина за тази възраст. Следва ден почивка, а на 1 август (събота) ще спорят с Латвия.

Встъпителните минути предложиха сериозна доза интрига, преминала през честата смяна на водачеството. Калоян Колев, Кристиян Занов и Марк Воденичарски се заеха със задачата да реализират за символичните гости, докато от другата страна Джорже Гнято бе замесен във всичко най-интересно в офанзивен план. Постепенно символичните домакини успяха да си издействат аванс от 7 точки в края на откриващия период.

По-добрите решения, взети от сърбите, доведоха до поддържане на известна преднина в тяхна полза през следващата десетка. Усилията на Мартин Попов и Колев доведоха до стабилизиране в българските редици, както и стопяване на разликата, но Андрей Биелич се активизира и предостави възможността на „плавите“ да се оттеглят в съблекалнята при 41:35.

Ситуацията на паркета коренно се промени на старта на третата част, когато сръбският отбор сътвори серия от 17:0, дело на Лука Роганович, Андроя Сусич и Гниято. Българите се намираха в нокаут и вкараха само 6 точки, а западните ни съседи продължиха в същия дух и си извоюваха 30-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и въпреки че младите „лъвове“ показаха по-добро лице в нападение, обратът до края бе мираж.

Калоян Колев бе над всички за българите с 16 точки и 8 борби. Андрей Михалов записа 11 и 5 овладени под двата ринга топки, Кристиян Занов финишира с 10 и 8 овладени под двата коша топки.

Джордже Гнято блесна за сърбите с 23 точки и 6 борби. Лука Роганович и Андрей Биелич отбелязаха по 13 точки, Андрия Сусич приключи с 11.

#Национален отбор на Сърбия по баскетбол за юноши до 18 години #Европейско първенство по баскетбол за юноши до 18 години в Трентино, Дивизия А #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 18 години

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