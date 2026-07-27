Берое гарантира оставането на още една основна фигура

В Берое Стара Загора не спират с новините и през новата седмица. „Зелено-белите“ съхраниха още една основна фигура. Под ръководството на Даниел Клечков ще продължи да се изявява Александър Милов, обявиха днес официално от клуба. Бившият младежки национал се договори с отбора от Стара Загора за още един сезон.

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Крилото подсили старозагорския тим в края на август преди година. Макар че 2025/2026 не бе най-продуктивен за него, той помогна старозагорци да намерят място в на четвъртфиналите в турнира за Купата на България и в първия кръг от плейофите на НБЛ. Милов записа скромните за неговите възможности 5.3 точки и 1.8 борби в състава на Берое във всички турнири на българска земя.

До този момент 30-годишният баскетболист премина още през Рилски спортист, Левски, Видабаскет, БУБА Баскетбол, Академик София, Черно море Тича, Шумен, Академик Бултекс 99 и Миньор 2015. 198-сантиметровият стрелец има периоди още във вторите отбори на Рилецо, Левски и Академик София.

На сметката си с Рилски има една Купа на България и две бронзови отличия от съответната надпревара. Във визитката му с тима от Самоков личи и един бронз от първенството. С БУБА спечели титлата в А група и Купата на БФБ. С втория тим на Левски завоюва среброто във втория ешелон.