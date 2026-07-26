Берое гарантира оставането на националка до 20 г.

В женския Берое Стара Загора не изневериха на стила си и сложиха край на седмицата с поредна новина. „Зелено-белите“ запазиха още една от своите основни фигури. Част от състава ще продължи да бъде Гергана Маданкова, обявиха днес официално от клуба. Националката до 20-годишна възраст преподписа за още един сезон, който ще бъде седми пореден за нея в отбора от Стара Загора.

Гардът стана част от старозагорския тим през 2020 година, като първо мина през школата, след което започна да получава все по-сериозна роля в първия отбор. През миналия сезон тези думи бяха затвърдени, като по-малката от сестрите Маданкови помогна за спечелването на бронза в женската А група и среброто в турнира за Купата на България. Маданкова записа средно по 5.0 точки, 3.1 борби 2.6 асистенции за 22 мача във всички турнири на българска земя с Берое и в Еврокъп.

20-годишната състезателка има немалко успехи с Берое, където вече спечели четири титли в женския ни елит и три купи на страната. На сметката си има още две сребърни отличия за Купата на България, като веднъж стигна и до среброто в родния елит. С тима от Стара Загора завоюва и едно злато в Адриатическа лига.

177-сантиметровата баскетболистка е рожба на школата на Асеновец 2005.