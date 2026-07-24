Александър Везенков ще бъде посланик на световното ученическо първенство в Самоков

Световното ученическо първенство по баскетбол за младежи до 15 години ще се проведе през следващата година в Самоков, а баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде посланик на събитието, което ще се проведе между 4 и 15 юни 2027 година в "Арена СамЕлион".

Проф. д-р Мариана Борукова, която е член на изпълнителния комитет на Международната федерация за училищен спорт и президент на Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ), изказа благодарност към играча на гръцкия Олимпиакос и националния отбор на България, както и към останалите институции, които са отговорни за организирането на турнира.

"Изключително съм благодарна на община Самоков, на кмета на град Самоков - инж. д-р Ангел Джоргов, който веднага присърце прие тази идея и ние имаме възможност да домакинстваме в едно от най-хубавите спортни съоръжения, даже бих казала най-хубавото в момента в България, "Арена СамЕлион". Също съм много благодарна на мениджърския екип на този комплекс, който изобщо не се поколеба и предостави най-добрите условия, които ние можем да желаем в България, а бих могла и да кажа в европейски и световен мащаб, да бъдем домакини на световно първенство. Пътят за получаване на това домакинство беше много труден, много тежък, колегите от Министерството на младежта и спорта в лицето на г-жа Светла Георгиева и на всички министри, с които ние работихме, мога да кажа, че обгърнаха тази идея и изключително много ни помогнаха - министър Глушков, министър Пешев, министър Димитър Илиев, заместник-министър проф. Дашева. Това са хората, с които ние извървяхме този дълъг път, тъй като знаете - това е процес", започна Мариана Борукова на пресконференция в София по случай събитието.

Над 450 участници от 15 държави се очакват в Самоков през юни догодина, а това представлява голямо предизвикателство пред малкия град. Според Мариана Борукова, освен самите състезатели, ще присъстват и техните родители и членове на делегациите, а с това може да се стигне до 800 или 900 души, пристигащи за турнира.

"Училищният спорт е най-голямото спортно събитие в национален мащаб, което се провежда всяка година, в което участват сто хиляди деца и те всъщност са 1/5 от българските ученици. Можете да си представите за какъв мащаб говорим. Изказвам благодарности към ММС, Министерството на образованието и науката, и към всички 28 районни инспектората в България, които подпомагат нашата работа. Без тях ученическият спорт не може да извърви този път, който ние вече с много ентусиазъм две години следваме. Много съм горда и щастлива, че спортен посланик на ученическия спорт в България е едно от най-големите, известни и успели наши спортисти в цял свят. Аз много пътувам и вече името, което всички познават в цял свят, това е Саша Везенков. Доскоро беше (Тодор) Стойков, сега вече е Саша Везенков. Той е нашата звезда, нашият лидер, от който всички млади хора се вдъхновяват", добави Борукова.

Александър Везенков описа спорта в училищата като едно от най-важните елементи за развитието на децата, а според него домакинството на световното ученическо първенство ще бъде чудесна възможност за българските младежи.

"Искам да благодаря от сърце на проф. Борукова, защото когато тя ми каза нейната идея още преди много време, не ставаше дума дали ще се съглася или не, просто казах, че ще помагам с каквото мога. Моето време в България за съжаление е лимитирано, но ѝ казах, че съм винаги на нейно разположение. За мен спортът в училищата е едно от най-важните неща, защото минавайки през училището играеш каквото и да е и просто се наслаждаваш. Там започва всичко, трябва да се заразиш, дали е баскетбол, дали е какъвто и да е спорт. Всеки е минал през училището, много е важно за малките деца да се учи и да има дисциплина, но спортът просто ще им отвори едни врати, които никой, дори аз не съм и мечтал, че може да ми отвори", каза Везенков.

Баскетболистът на Олимпиакос смята, че заниманията в училище са това, което да даде старт на любовта на децата към спорта, независимо дали те ще продължат да се занимават сериозно с него.

"Аз съм вече от старата генерация, малко остарявам и аз, но в училището беше просто всичко по-различно. Няма какво да мислиш, не е отборът, в който ти дават задачи и ти казват какво да правиш. Просто там отиваш на площадката, играеш и се забавляваш със своите приятели, и мисля, че така се запалва искрата. Не всички ще станат баскетболисти, не всички ще стигнат до най-високото ниво, но мисля, че да се наслаждаваш на това, което правиш и оттам да почнеш, и просто да вземеш една топка. За съжаление го виждам и в Гърция, и в България, не знам как е в Самоков, но примерно в Ботевград, където живея, преди десет години площадките бяха пълни, а сега просто няма. Има много неща, които могат да се коригират и просто мисля, че от училищата може да започне нещо, да се намери това, което се е загубило през последните години", отговори Везенков.

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