Баскетболният Локомотив Пловдив се разделя с главния си мениджър

Главният мениджър на баскетболния Локомотив Пловдив Димитър Чанков напуска клуба, обявиха от ръководството на клуба на официалната страница на вицешампионите във Фейсбук.

"След две незабравими години, изпълнени с емоции, успехи и исторически моменти, Димитър Чанков се разделя с Локомотив Пловдив.

Като главен мениджър той бе сред хората, които написаха една от най-славните страници в историята на клуба – исторически требъл в ББЛ и два финала в НБЛ още в дебютния ни сезон в елита.

Със своята отдаденост и характер Чанси остави трайна следа в Локомотив и завинаги ще остане част от историята на клуба.

От днес той поема по нов път и към нови предизвикателства. Благодарим му за всяка вложена емоция, за всеки успех и за всичко, което направи за черно-белите цветове.

Пожелаваме му здраве, щастие и още много професионални успехи!

Благодарим ти за всичко, Чанси!

Това не е сбогом.

До нови срещи", гласи изявлението от Локомотив Пловдив.