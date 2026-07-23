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Баскетболният Локомотив Пловдив се разделя с главния си мениджър

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Спорт
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Димитър Чанков
Снимка: БТА
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Главният мениджър на баскетболния Локомотив Пловдив Димитър Чанков напуска клуба, обявиха от ръководството на клуба на официалната страница на вицешампионите във Фейсбук.

"След две незабравими години, изпълнени с емоции, успехи и исторически моменти, Димитър Чанков се разделя с Локомотив Пловдив.

Като главен мениджър той бе сред хората, които написаха една от най-славните страници в историята на клуба – исторически требъл в ББЛ и два финала в НБЛ още в дебютния ни сезон в елита.

Със своята отдаденост и характер Чанси остави трайна следа в Локомотив и завинаги ще остане част от историята на клуба.

От днес той поема по нов път и към нови предизвикателства. Благодарим му за всяка вложена емоция, за всеки успех и за всичко, което направи за черно-белите цветове.

Пожелаваме му здраве, щастие и още много професионални успехи!

Благодарим ти за всичко, Чанси!

Това не е сбогом.

До нови срещи", гласи изявлението от Локомотив Пловдив.

# Димитър Чанков #БК Локомотив Пловдив #БК Локомотов Пд

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