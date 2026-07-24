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Любомир Минчев обяви състава, който ще се подготвя за мача с Румъния от втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029

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България гостува на Румъния на 30 август в Тулча

баскетбол норвегия българия
Снимка: FIBA
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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол се събира отново на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D във във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на ‚лъвовете‘ е с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча.

Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на тима ни включва контролна среща срещу Полша на 18 август в гр. Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август, като домакин в Арена СамЕЛион, Самоков и тренировъчен лагер в гр. Русе между 24 и 28 август.

Баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде част от състава. Освен 30-годишния играч на Олимпиакос, в групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд - Коди Милър-Макинтайър, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 19-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската Spanish Basketball Academy (SBA), ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на България. В състава за първи път попада и 17-годишният Кристиян Занов, който играе за БУБА Баскетбол U19 и за мъжкия тим на Ботев Враца.

Разширеният състав на България включва:

Коди Милър-МакИнтайър - 191 см - 01.06.1994 - Олимпиакос (Гърция)
Умоджа Гибсън - 185 см - 04.07.1998 - Цедевита Любляна (Словения)
Константин Тошков - 186 см - 14.02.2002 - Балкан Ботевград
Александър Гавалюгов - 188 см - 22.01.2006 - Санта Клара (NCAA)
Лъчезар Тошков - 186 см - 14.02.2002 - Миньор Перник
Теодор Трифонов - 196 см - 04.10.2006 - SBA (Испания)
Павлин Иванов - 196 см - 28.03.1993 - Спартак Плевен
Александър Стоименов - 198 см - 26.10.2001 - Нови Сад (Сърбия)
Кръстомир Михов - 195 см - 05.10.2004 - Локомотив Пловдив
Мартин Русев - 192 см - 20.05.2004 - Спартак Плевен
Борислав Младенов - 201 см - 15.08.2000 - Виена (Австрия)
Иван Алипиев - 200 см - 28.07.1999 - Римини (Италия)
Стефан Михайлов - 201 см - 04.07.2005 - Ботев Враца
Мирослав Васов - 199 см - 12.11.1998 - Рилски спортист
Иван Спиров - 203 см - 10.10.2003 - Кливланд Стейт (NCAA)
Йордан Минчев - 204 см - 17.10.1988 - Кемнитц (Германия)
Александър Везенков - 206 см - 06.08.1995 - Олимпиакос (Гърция)
Симеон Лепичев - 206 см - 09.01.1995 - Пиаца Америна (Италия)
Христо Бъчков - 200 см - 21.01.2004 - Рилски спортист
Константин Костадинов - 203 см - 25.03.2003 - Андора (Испания)
Кристиян Занов - 207 см - 07.02.2009 - Ботев Враца
Цветомир Чернокожев - 206 см - 01.06.2000 - Черно море
Андрей Иванов - 206 см - 07.05.1996 - Балкан Ботевград
Емил Стоилов - 212 см - 07.02.2002 - Майорка (Испания)

#Мъжки национален отбор по баскетбол

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