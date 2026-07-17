Трилър лиши баскетболните национали до 20 г. за Топ 4 на европейското

Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст остана на крачка от полуфинал на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи драматично пред Исландия със 76:79 в четвъртфинална среща, изиграна в "Гопас Арена". Мачът бе изпълнен с много интрига до самия край, когато съставът на Кярстан Кярстансон взе по-правилните решения и спря похода на българите, които допуснаха първа загуба, но фатална, тъй като изгубиха шанс да се борят за изкачване в Дивизия А.

Това означава, че младите "лъвове" ще играят за местата от пето до осмо на шампионата в словашката столица. Утре (събота) българският тим ще спори с Люксембург, който по-рано през деня не успя срещу Словения след 62:71 в първия четвъртфинал за деня.

Откриващите минути преминаха под знака на поделеното надмощие и слабата резултатност. Символичните гости постепенно включиха на други обороти в дефанзивен план, уповавайки се на Кристофър Бьоргвинсон и Ларс Брагасон, за да намерят пътя към двуцифрената разлика. Символичните домакини намериха сили да се отърсят главно със съдействието на Иван Димитров и Теодор Трифонов, но исландците си изградиха разлика от 6 точки в края на встъпителния период.

Българите заздравиха защитата и това даде резултат в хода на следващия период, когато обратът започна да изглежда мисия възможна чрез Александър Жилев, Теодор Трифонов и Михаил Калинов. Въпреки присъствието на Бьоргинсон и Брагасон, които оставиха „ледените“ на лидерската позиция, младите „лъвове“ отговориха и този път, за да може двата отбора да се оттеглят в съблекалнята при 42:42.

Стартът на третата част бе подвластен на честата смяна на водачеството, като заплахите в офанзивен план идваха от много страни. Исландският отбор бе първият, който наруши статуквото, разчитайки на Виктор Лудвиксон и Магнус Свансон, за да си изкове 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Бьоргинсон и Брагасон дадоха тон в откриващите моменти на заключителната четвърт за символичните гости, които взеха известно надмощие. Усилията на Даниел Хинков Трифонов и Калинов вдъхновиха българския тим да провокира обрата. Последваха нови смени на лидерството. Даниел Хинков даде точка преднина на символичните домакини, а кош на Бьоргинсон даде точно толкова аванс на исландците с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Отново той не трепна във финалните 14 секунди от наказателната линия за плюс 3. В ответната атака Калинов се нагърби с отговорността, но не сполучи и радостта отиде в исландския лагер.

Теодор Трифонов бе над всички за българите със своите 19 точки и 5 борби. Иван Димитров се разписа със 17 точки, Михаил Калинов финишира с 13, Даниел Хинков приключи с 11.

Ларс Брагасон се отличи за "ледените" с 27 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Кристофер Бьоргвинсон регистрира 22 и 5 борби, Магнус Свансон завърши с 14 и 7 овладени под двата ринга топки. Виктор Лудвиксон има 10 и 10 овладени под двата коша топки.