Капитанът Златин Георгиев остава в Левски и през новия сезон

Левски ще продължи да разчита на своя капитан Златин Георгиев и през сезон 2026/2027. Новината беше официално потвърдена от столичния клуб, който обяви, че опитният гард остава част от състава и за предстоящата кампания.

От „сините“ подчертаха значението на ветерана за отбора както на паркета, така и в съблекалнята.

"Златин Георгиев продължава с екипа на Левски и през новия сезон! Опитът и синята страст на нашия капитан отново ще бъдат част от отбора“, написаха от клуба в официалния си профил в Инстаграм.

Така 41-годишният баскетболист ще изведе Левски в пореден сезон в Националната баскетболна лига, където ще бъде една от ключовите фигури в състава.

Освен оставането на Георгиев, клубът потвърди, че Марио Боянов също ще продължи да носи екипа на "сините“ през новия сезон.

Левски ще открие кампанията в Националната баскетболна лига с домакински двубой срещу Черно море Тича.







