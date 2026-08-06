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Спартак Плевен запази Георги Цеков за новия сезон

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Спорт
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20-годишният гард остава в състава на плевенчани и ще започне своя трети пореден сезон с клуба

Спартак Плевен запази Георги Цеков за новия сезон
Снимка: БТА
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Баскетболният Спартак Плевен ще продължи да разчита на Георги Цеков и през сезон 2026/2027. Новината беше официално потвърдена от клуба, който обяви, че 20-годишният гард остава част от състава и ще запише трети пореден сезон с екипа на плевенчани.

От Спартак определиха Цеков като важна част от бъдещето на отбора, подчертавайки неговото постоянство, трудолюбие и стремеж към развитие.

"Младият български гард ще започне своя трети пореден сезон с екипа на представителния ни отбор. С постоянство, труд и желание за развитие Георги продължава да бъде част от бъдещето на клуба“, написаха от клуба в официалното си съобщение.

През последните два сезона Цеков натрупа ценен опит в представителния тим и постепенно затвърди мястото си в ротацията на Спартак. Ръководството на клуба вижда в него част от дългосрочната стратегия за развитието на отбора.

Преди да се присъедини към плевенчани, Георги Цеков премина през школите и представителните състави на Локомотив София и ЦСКА, а сега ще продължи развитието си в редиците на Спартак Плевен и през новия сезон.



#Георги Цеков #БК Спартак Плевен

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