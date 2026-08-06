Балкан задържа Николай Грозев за седми пореден сезон

Шампионът на България Балкан (Ботевград) ще продължи да разчита на Николай Грозев и през сезон 2026/2027. От клуба официално обявиха, че опитният баскетболист е подписал нов договор и ще носи зеления екип за седма поредна година.

Грозев бе важна част от състава и през изминалата кампания, в която записваше средно по 8.2 точки и 3.0 борби на мач. С постоянството и опита си той продължава да бъде сред лидерите в състава на ботевградчани.

От Балкан приветстваха новината с послание към феновете, подчертавайки лидерските качества и отдадеността на баскетболиста.

"Лидерство, отдаденост и вярност към зеленото - Ники продължава напред с нас към историческия ни дебют в Еврокъп“, написаха от клуба в официалния си профил във Facebook.

Преди два дни шампионите потвърдиха, че още един от основните играчи – Димитър Димитров, също остава в състава за предстоящия сезон, в който Балкан ще защитава титлата си в Националната баскетболна лига и ще дебютира на европейската сцена в турнира Еврокъп.







