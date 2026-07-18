Баскетболните младежи до 20 г. рухнаха срещу Люксембург на европейското

Българският национален отбор за младежи до 20-годишна възраст ще спори за седмото място на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи пред Люксембург със 71:85 в среща за разпределение на позициите от пета до осма, изиграна в "Гопас Арена". Българите рухнаха до голяма степен още през първото полувреме, а във второто ситуацията не се промени и макар късния щурм в заключителната четвърт, трябваше да се примирят със своята втора поредна загуба на шампионата в словашката столица.

Това означава, че младите "лъвове" ще играят със загубилия от мача между Ирландия и Унгария, които ще се срещнат по-късно през деня.

Непрестанната смяна на водачеството се превърна в тенденция във встъпителните минути. Михаил Калинов и Теодор Трифонов бяха замесени във всичко най-интересно за символичните гости, докато от другата страна Макс Юнгерс, Едсон Силва и Матео Максуен отговаряха. В крайна сметка отборът от Херцгоството изкова точка актив в края на откриващия период.

Интрига не липсваше и в началото на следващата десетка, в която размяната на точни стрелби все още бе на дневен ред. Постепенно рецитал, дело основно на Силва, даде нужния прилив на енергия на символичните домакини, които не се забавиха с натрупването на двуцифрена преднина и се оттеглиха в съблекалнята при 45:31.

Люксембургците поставиха летящ старт на третата част чрез Филип Щофел, Максуен и Силва, за да се почувстват още по-комфортно на паркета. Българите не бяха в състояние да отвърнат на удара и след 30 минути игрово време техните съперници си издействаха 28-точков аванс. Макар че младите „лъвове“ се събудиха в заключителната четвърт и редуцираха огромна част от своето изоставане, трудно можеше да се говори за интрига и символичните домакини удържаха успеха.

Станислав Хинков повде колоната на реализаторите за българите с 18 точки. Теодор Трифонов финишира с 15 и 5 борби.

Едсон Силва изригна за победителите с 33 точки, допълнени от 5 борби, 5 асистенции, 5 откраднати топки и 4 успешни стрелби зад дъгата. Филип Щофел, Конан Оут (8 овладени под двата ринга топки) и Матео Максуен (8 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 11 точки.