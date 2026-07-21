БФ Баскетбол направи крачка към по-зелено бъдеще със „Спорт без отпадъци“

По време на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, в Дивизия Б, Българската федерация по баскетбол доказа, че масовите спортни събития могат да бъдат и платформа за екологична отговорност. Федерацията направи стратегическа стъпка, като внедри реални решения за управление на ресурсите и стана част от националната програма “Спорт без отпадъци” на сдружение „БГ Бъди активен". Това съобщиха от БФ Баскетбол и добавиха:



"За да бъде рециклирането ефективно по време на масови събития, то не трябва да е задължение, а интуитивен избор. Улеснихме играчи и зрители като:

- На територията на турнира поставихме емблематичния Шишеяд

- инсталацията за рециклиране, която ангажира участниците и публиката да смачкат и изхвърлят своите празни бутилки, превръщайки действието в позитивен навик.

- Затворен цикъл и партньорство

- Инициативата се реализира с логистичната експертиза на Екопак България АД. Благодарение на това сътрудничество, хилядите пластмасови бутилки, генерирани по време на първенството, са събрани разделно и предадени за директна преработка, предотвратявайки попадането им в депата или природата.



Масовият спорт притежава огромен капацитет за социално влияние. Интегрирането на подобни зелени практики доказва, че чистата среда не е въпрос на еднократни кампании, а на добре планирани процеси, устойчиви партньорства и лична отговорност".