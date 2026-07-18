БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България победи Северна Македония в контрола преди Европейското първенство до 16 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Националите на Божидар Гьорев спечелиха с 65:64 в София в рамките на подготовката си за шампионата в дивизия "Б“.

България победи Северна Македония в контрола преди Европейското първенство до 16 години
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна победа с 65:64 над Северна Македония в контролна среща, изиграна в зала "Свети Георги“ в София.

Това беше третата проверка за състава на селекционера Божидар Гьорев в подготовката за eвропейското първенство в дивизия "Б“, което ще се проведе от 6 до 15 август в Република Северна Македония.

Българските национали ще играят в група "C“, където техни съперници ще бъдат отборите на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

#Национален отбор на Северна Македония до 16 г. #Национален отбор на България по баскетбол до 16 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
2
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
3
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
6
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Национални отбори

Трилър лиши баскетболните национали до 20 г. за Топ 4 на европейското
Трилър лиши баскетболните национали до 20 г. за Топ 4 на европейското
Любомир Минчев след жребия за Евробаскет 2029: Благоприятен жребий за България Любомир Минчев след жребия за Евробаскет 2029: Благоприятен жребий за България
Чете се за: 01:30 мин.
Бъдещ баскетболен национал ще играе в Евролигата (ВИДЕО) Бъдещ баскетболен национал ще играе в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 02:00 мин.
Преодолими съперници за България във втората фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 Преодолими съперници за България във втората фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 01:32 мин.
Българският национален отбор до 20 години ще играе с Исландия за място на полуфиналите на Евробаскет Българският национален отбор до 20 години ще играе с Исландия за място на полуфиналите на Евробаскет
Чете се за: 01:20 мин.
Перфектни! Баскетболните национали до 20 г. загряха за Топ 8 на европейското Перфектни! Баскетболните национали до 20 г. загряха за Топ 8 на европейското
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски
Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика към Гърция и Банско Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика към Гърция и Банско
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Атакувани са инфраструктура...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тръмп заплаши Канада с нови мита заради дима от горските пожари
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ