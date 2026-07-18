България победи Северна Македония в контрола преди Европейското първенство до 16 години

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна победа с 65:64 над Северна Македония в контролна среща, изиграна в зала "Свети Георги“ в София.

Това беше третата проверка за състава на селекционера Божидар Гьорев в подготовката за eвропейското първенство в дивизия "Б“, което ще се проведе от 6 до 15 август в Република Северна Македония.

Българските национали ще играят в група "C“, където техни съперници ще бъдат отборите на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.