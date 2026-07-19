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Баскетболните национали до 20 г. се добраха до седмото място на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Съставът на Тодор Тодоров пребори Унгария за успешен край на шампионата в Братислава.

баскетболните национали добраха седмото европейското
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст финишира на седмо място на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров оцеля срещу Унгария с 92:89 в среща за седмата позиция, изиграна в "Гопас Арена". Драма не липсваше, особено във финалните акорди, когато българите намериха по-правилните решения и подчиниха унгарците за втори път на шампионата в Братислава.

По този начин младите "лъвове" приключиха с пет победи и две загуби своето участие, макар че имаха потенциала да мечтаят за класиране в Дивизия А, ако бяха прескочили четвъртфиналите.

Откриващите минути не се славеха с добра резултатност, като акцентът падна върху играта под коша. Иван Димитров, Станислав Хинков и Михаил Калинов се превърнаха в основните реализатори за символичните домакини, докато от другата страна това сториха Ласло Купай, Габор Лукачи и Питър Рьоща, който се погрижи символичните гости да се откъснат с 3 точки в края на встъпителния период.

Агостон Месарош и Купай оставиха водачеството в ръцете на унгарците в хода и на следващата десетка. По солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Александър Жилев, Димитров и Калинов, даде тон на българите да сътворят обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 45:39.

Купай и Рьоща върнаха надеждите на „маджарите“, стопявайки изоставането им само до точка на старта на третата част. Последва отговор на младите „лъвове“ чрез Станислав Хинков, Калинов и Димитров. Нов унгарски щурм постави равенството на таблото, но Теодор Трифонов се отличи и предостави възможността на българския тим да си извоюва 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Жилев до голяма степен оставиха символичните домакини на лидерската позиция и при откриването на заключителната четвърт. Символичните гости отново не се отказаха и върнаха жеста със съдействието на Купай, който постави равенството на таблото с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. Станислав Хинков и Димитров дадоха глътка въздух на българите, но Медард Ангял взе нещата в свои ръце, връщайки за пореден път паритета. Точен наказателен удар и тройка на Даниел Хинков изведоха младите „лъвове“ с 4 точки напред в последните 40 секунди, с което удържаха успеха.

Усилията на Жилев до голяма степен оставиха символичните домакини на лидерската позиция и при откриването на заключителната четвърт. Символичните гости отново не се отказаха и върнаха жеста със съдействието на Купай, който постави равенството на таблото с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. Станислав Хинков и Димитров дадоха глътка въздух на българите, но Медард Ангял взе нещата в свои ръце, връщайки за пореден път паритета. Точен наказателен удар и тройка на Даниел Хинков изведоха младите „лъвове“ с 4 точки напред в последните 40 секунди. Интрига обаче се завърна във финалните 7, когато тройка на Лукачи редуцира пасива на унгарците само до точка. Последваха два точни наказателни удари на Теодор Трифонов, а в ответната така Ангял сгреши и Даниел Хинков открадна топката, с което бе сложена точка на спора.

Иван Димитров блесна за българския тим със своите 21 точки и 7 борби. Михаил Калинов се отчете с 18 и 8 асистенции, Александър Жилев и Станислав Хинков (5 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 14 точки. Теодор Трифонов отбеляза 10.

Ласо Купай се отличи за унгарците с 26 точки, включително и с 6 успешни стрелби зад дъгата. Габор Лукачи (8 асистенции) и Артур Ердош имат по 13. Мердард Янгал регистрира 11 и 11 борби, Питър Рьоща записа 10, 7 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания.

#Национален отбор на Унгария по баскетбол за младежи до 20 години #Европейско първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за младежи до 20 години

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